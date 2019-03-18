باقري: الدفاع عن دمشق هو دفاع عن بغداد وطهران.. الغانمي: الحدود لم ولن تقف عائقاً أمام وحدة الشعبين … الرئيس الأسد: دماء القوات السورية والإيرانية والعراقية امتزجت في مواجهة الإرهاب ومرتزقته

أكد الرئيس بشار الأسد أن العلاقة التي تجمع سورية بإيران والعراق علاقة متينة وتعززت خلال فترة الحرب على الإرهاب.

ووفق وكالة «سانا» للأنباء، استقبل الرئيس الأسد أمس وفداً عسكرياً إيرانياً عراقياً مشتركاً ضم رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري ورئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي وعدداً من القيادات العسكرية من البلدين بحضور نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع العماد علي عبد اللـه أيوب.

ولفتت الوكالة إلى أن اللقاء استعرض التطورات الحالية للوضع الميداني في سورية وسبل تعزيز التنسيق بين البلدان الثلاثة بما ينعكس إيجاباً على الجانب العملياتي لمكافحة الإرهاب على الأرض.

وأكد الرئيس الأسد أن العلاقة التي تجمع سورية بإيران والعراق علاقة متينة تعززت خلال فترة الحرب حين امتزجت دماء القوات المسلحة السورية والإيرانية والعراقية في مواجهة الإرهاب ومرتزقته الذين يعتبرون مجرد واجهة للدول التي تقف خلفهم وتدعمهم، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يعتبر لقاء للمبادئ التي تتميز بها شعوبنا ونفخر بها وأهمها الكرامة وعزة النفس ويعبر عن وحدة المعركة والخندق والعدو.

من جانبه أكد اللواء باقري أن محاربة الإرهاب والدفاع عن سورية هو دفاع عن العراق وإيران في آن معاً لأن هذا الإرهاب يشكل خطراً على جميع تلك الدول ويستهدف المنطقة برمتها الأمر الذي يحتم على دول وشعوب المنطقة أن تنسق جهودها لمكافحته والوقوف في وجهه.

بدوره أكد الغانمي أن العراق عمق سورية، وسورية هي عمق العراق، والحدود بين البلدين لم ولن تقف عائقاً أمام وحدة الشعبين الشقيقين اللذين يشتركان في التاريخ والجغرافيا والعادات والتقاليد والمصير الواحد مشدداً على أن القوات العراقية مستمرة بمكافحة الإرهابيين على الحدود العراقية السورية وماضية بالتنسيق مع القوات المسلحة العربية السورية في التعامل مع تجمعاتهم في تلك المنطقة.

وقد استمع الرئيس الأسد من اللواء باقري والفريق أول الركن الغانمي والعماد أيوب إلى نتائج اجتماعاتهم وما تمخض عنها من قرارات مشدداً على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث بما يخدم مصالحها وأهدافها المشتركة.