الأولى

انفراج الاختناقات في المشتقات النفطية قريباً … خميس: مكافحة التهريب مستمرة من المنافذ الحدودية حتى أصغر متجر

| هناء غانم

الثلاثاء, 19-03-2019

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن حملة مكافحة التهريب مستمرة بدءاً من المنافذ الحدودية حتى أصغر متجر ولن تتوقف حتى تخلو الأسواق من المهربات، كاشفاً أن هناك انفراجاً قريباً في الاختناقات التي حدثت بملف تأمين المشتقات النفطية.
وخلال ترؤسه اجتماع خصص لمناقشة هموم وقضايا مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها وبحضور رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي طمأن خميس صناعيي القابون بأنه قريباً ستصدر دراسة يتم العمل عليها لتطوير منطقة القابون الصناعية وهي بحكم المنتهية.
وأشار إلى أن هناك سلسلة من الإجراءات التي بدأ بها الفريق الحكومي في مجال السياسات الاقتصادية التي تتصدى للعقوبات والتي تخلق بدائل عن إجراءات سابقة معمول بها، وشدد على ضرورة تكثيف تواصل المعنيين في غرفة صناعة دمشق وريفها مع الصناعيين خلال الفترة المقبلة لتشجيعهم على توسيع صناعاتهم واستثمار أموالهم في صناعات نوعية جديدة ونقل المشاكل التي يعانون منها إلى الفريق الحكومي لوضع الحلول النوعية لها.
وخلال الاجتماع تم تكليف وزارتي النفط والاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع آلية تنفيذية جديدة تسهل على الصناعيين استيراد المازوت اللازم لصناعتهم.
كما تقرر تشكيل فريق عمل من معاوني وزراء الاقتصاد والمالية والنقل والصناعة ومديرية الجمارك لدراسة إمكانية إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على الحاويات وإقامة مرافئ جافة مكملة للمرافئ البحرية، إضافة لدراسة إمكانية إنشاء صندوق تمويل صناعي خاص مستقل يقدم الدعم المادي للصناعيين الراغبين مقابل نسبة شراكة معينة بالمنشآت الصناعية. وتم التأكيد على إعداد قائمة بالصناعيين المسجلين بالاتحادات وإرسالها إلى السفارات السورية لتقديم التسهيلات المتعلقة بتجديد تأشيرات دخولهم.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 19-03-2019

بيدرسون يلتقي «هيئة التنسيق» و«قسد» تحاول استمالته لمشاريعها

الثلاثاء, 19-03-2019

آلا: حقنا السيادي باسترجاع الجولان غير قابل للتصرف

الثلاثاء, 19-03-2019

موسكو: هيأنا الظروف لتبدأ «أوندوف» مهامها

الثلاثاء, 19-03-2019

دمشق: دعم أميركا لـ«الخوذ البيضاء» لن يثنينا عن مكافحة الإرهاب

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock