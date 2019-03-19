تراجع حاد في أقساط التأمين على الحوادث والنقل والهندسي … 8.5 مليارات ليرة أقساط دفعها السوريون لشركات التأمين الخاصة خلال 2018 من دون «الإلزامي»

كشفت بيانات هيئة الإشراف على التأمين أن إجمالي أقساط شركات التأمين الخاصة من دون التأمين الإلزامي على السيارات سجلت خلال العام الماضي (2018) نحو 8.5 مليارات ليرة، بمعدل نمو عن العام 2017 بمقدار 14.8%، وهو ما يمثل زيادة في حجم إجمالي الإقساط بمقدار 1.1 مليار ليرة.

وحسب بيانات الهيئة (حصلت «الوطن» على نسخة منها) فإن إجمالي معدلات النمو في مختلف أنواع التأمين سجلت تراجعاً بواقع 2.8%، من دون إضافة التأمين الإلزامي وسجلت أعلى معدلات نمو حققتها هذه الشركات في التأمين الصحي بواقع 4701% عن العام 2017، يليه التأمين على السفر بمعدل نمو 603% ثم التأمين الشامل على السيارات بمعدل نمو 506% ليأتي التأمين على الحياة في المرتبة الرابعة بمعدل نمو 504% وبعده التأمين على الحريق بمعدل نمو 309%، بينما حقق كل من التأمين الهندسي والتأمين على الحوادث العامة وتأمين النقل تراجعاً، إذ سجل التأمين على الحوادث تراجع بمعدل 3708% عن العام 2017 وتراجع التأمين الهندسي بمعدل 4708% وتراجع التأمين على النقل بمعدل 802%.

كما أظهرت البيانات أن الشركة الوطنية جاءت في المركز الأول لجهة الحصة التي استحوذت عليها من إجمالي السوق بواقع 17.9%، محققة زيادة عن حصتها في العام 2017 بواقع 19.9%، تليها الشركة المتحدة للتأمين التي استحوذت على 10.9% من إجمالي السوق بمعدل زيادة عن العام 2017 بنحو 18.9%، ومن ثم شركة العقيلة بنسبة 10.6% ومعدل زيادة عن العام الذي سبقه بنحو 111.8%، واستحوذت شركة التأمين العربية – سورية على 10.4% من السوق بمعدل نمو 21.4%، والشركة السورية العربية للتأمين بنحو 9.6% من إجمالي السوق، محققة معدل تراجع في النمو بمقدار 36.3% عن العام 2017، ثم شركة المشرق العربي للتأمين مستحوذة على 9.4% من السوق محققة معدل نمو بحدود 9.9%، ثم الشركة السورية الدولية للتأمين أروب بنحو 8.6% من السوق، محققة معدل نمو بنحو 4.6%، تليها شركة الاتحاد التعاوني للتأمين بواقع 6.9% من السوق ومعدل نمو 91.6%، ومن ثم شركة أونيس للتأمين (أدير) بواقع 5.2% من السوق ومعدل نمو بحدود 26.3%، وبعدها الشركة السورية الكويتية للتأمين بنحو 4.9% من السوق ومعدل نمو 7.2%، ثم الشركة الإسلامية السورية للتأمين بواقع 4.3% من السوق ومعدل نمو 30.7%، لتأتي أخيراً في شركة الثقة السورية للتأمين التي لم تتجاوز حصتها السوقية 1.25%، محققة تراجعاً في حصتها السوقية عن العام 2017 بحدود 33.3%.

ويبدو أن البيانات الأولية التي نظمتها هيئة الإشراف على التأمين حيدت قيم أقساط التأمين الإلزامي على السيارات لعدم الرغبة بالتصريح عن الرقم، بينما علمت «الوطن» من مصادر في التأمين بأن إجمالي قيم أقساط التأمين الإلزامي على السيارات خلال العام 2018 لدى شركات التأمين الخاصة لم تتجاوز 1.2 مليار ليرة، ومن المعلوم أن التأمين الإلزامي كان يمثل نسبة مهمة من إجمالي أقساط شركات التأمين الخاصة.