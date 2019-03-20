عرض أزياء يحييه أطفال «متلازمة داون» في يومهم العالمي

برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وسفيرة النوايا الحسنة للطفولة في سورية راما زريق وفعاليات اقتصادية، تقام فعالية «نحنا منقدر» للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة «متلازمة داون» بمشاركة فنانين ونجوم من سورية في مختلف المجالات، ضمن فعاليات احتفالية اليوم العالمي لمتلازمة داون، الذي يصادف اليوم.

وأوضح مدير فريق «عطاء التطوعي» هاني العسلي لـ«الوطن» أن فريقه مع العديد من الجمعيات التي تعنى بهذه الفئة من الأطفال يقيمون الفعالية انطلاقاً من الحرص على تقديم مبادرات تخدم المجتمع والوطن في شتى المجالات والنواحي وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030 وهي إتاحة أمام الأفراد الذين يعانون متلازمة داون فرصة العيش حياة كاملة، بما في ذلك التنعم بالمساواة مع غيرهم في كل الجوانب المجتمعية.

وتجري الفعالية على مرحلتين الأولى اليوم بمشاركة فعاليات اقتصادية في مدينة دمشق للترويج لحفل عرض الأزياء في التاسع والعشرين من الشهر ذاته الذي سوف يقام في فندق الشيراتون، وسينفذ خلالها بعض الأطفال حركات استعراضية على المسرح لعرض أزياء ارتدوها من تصميم بعض المصممين السوريين وبعض الشركات المحلية، لأول مرة في سورية والمنطقة، وفق العسلي.

بدورها أكدت زريق في تصريح مماثل لـ«الوطن» أن الإنسانية لا تتجزأ ومن الواجب رعاية الطفولة بكل فئاتها لأن مستقبلها هو مستقبل أوطاننا.

وأوضحت أن اليوم العالمي لمتلازمة داون يهدف إلى توعية الناس وتعريفهم بمتلازمة داون وحث الحكومات بمختلف هيئاتها وأفرادها على توحيد الجهود واتخاذ القرارات المناسبة للدفاع عن حقوقهم واندماجهم والتعايش في المجتمع.