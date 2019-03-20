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كوبرا تهاجم سائق دراجة هوائية

| وكالات

الخميس, 21-03-2019

شهد شارع عام في ولاية تيلانغانا الهندية أغرب حادث رصدته كاميرات المراقبة العامة، بهجوم كوبرا على سائق دراجة ومرافقه.
وتظهر لقطات الفيديو انعطاف دراجة هوائية يركبها شابان على طريق فرعي، وبعد ثوان معدودة، تظهر أفعى من الجانب الأيمن لطريق الدراجة وتهجم باتجاه عجلاتها.
وتبين المشاهد اللاحقة للفيديو اندماج الأفعى بالعجلة الأمامية للدراجة وارتفاعها باتجاه السائق. ويختلط الأمر على راكبي الدراجة، ويتركانها في حالة من الذعر خوفاً من الأفعى السامة.
وذكرت مصادر إعلامية محلية أن راكبي الدراجة لم يصابا بأي أذى، وأن الأفعى هي من نوع الكوبرا الهندية الخطرة التي يكفي سنتيمتر مكعب واحد من سمها لقتل 140 كلباً متوسط الحجم.

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