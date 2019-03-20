طب الجرة على فمها تطلع البنت لأمها!

توصل باحثون بريطانيون إلى نتائج تظهر سبب التحول في سلوك بعض الناس ليصبح شبيهاً إلى حد كبير بسلوك الوالدين.

وقام الباحثون بإجراء استطلاعات رأي شملت أكثر من 2000 شخص من الرجال والنساء، سألوهم خلالها عما إذا كانوا يعتقدون أن تصرفاتهم تحولت مع الزمن لتصبح شبيهة بتصرفات والديهم، وفي أي عمر بدؤوا يلاحظون تلك التغيرات؟

ورأى نحو 52 بالمئة من المشاركين في الاستطلاعات أن تصرفاتهم بدأت في التغير فعلاً في الفترة التي كان فيها عمرهم بين 30-35 سنة، بينما أكد 26 بالمئة من المشاركين أنهم لاحظوا تلك التغيرات بين عمر 35 و40، على حين 10 بالمئة فقط قالوا إنهم تغيروا بين 40 و50.

واستنتج الباحثون أن النساء في بريطانيا يلاحظن تلك التغيرات في طبيعتهن النفسية في عمر 33 غالباً، لأنهن ينجبن أول طفل في عمر الـ30 تقريباً.

وبعد 3 سنوات، يلاحظن أنهن بدأن في التغير وحب البرامج التلفزيونية نفسها التي كانت تتابعها أمهاتهن، وحتى استخدام العبارات اللفظية نفسها، على حين يلاحظ الرجال في بريطانيا هذا الأمر في عمر متأخر، لأنهم يتزوجون ويرزقون بمولودهم الأول في عمر أكبر.