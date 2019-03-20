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«دمشق حلب» يجول الوطن العربي

| الوطن

الخميس, 21-03-2019

بعد ستة أشهر من عرضه الأول بمهرجان الإسكندرية السينمائي وعرضه في ثلاث دول عربية يجول الفيلم الروائي الطويل «دمشق حلب» للمخرج باسل الخطيب في أربع دول عربية أخرى بعد أن حظي بعروض جماهيرية واسعة في سورية.
الفيلم الذي عرض في كل من لبنان والأردن والعراق خلال شباط الماضي، سيعرض أيضاً في كل من الإمارات وقطر والبحرين في الحادي والعشرين من الشهر الجاري يلي ذلك عرضه في الكويت في الثامن والعشرين منه.
الفيلم من تأليف تليد الخطيب وتمثيل دريد لحام وسلمى المصري وصباح الجزائري وكندا حنا وعبد المنعم عمايري وشكران مرتجى ونظلي الرواس وبسام لطفي وربى الحلبي وبلال مارتيني وناصر وردياني وعلاء قاسم ونادين قدور ونيرمين شوقي وعاصم حواط وفاروق الجمعات ووفاء العبد اللـه وأحمد رافع ولؤي شانا ونور رافع ورشا رستم ومهران نعمو وطارق عبدو وأسامة عكام وحسن دوبا ومجد حنا وسلمى سليمان وسالم بولس ووائل شريفي.
الفيلم الذي ينتمي لنمط الكوميديا السوداء يروي حكاية رحلة افتراضية في حافلة لنقل الركاب، بين دمشق وحلب تجتمع فيها ثلة من الناس المختلفي التوجهات والأعمار والأهواء، بحيث تشكل صيغة ما عن المجتمع السوري، بما يحمله من تنوع وتعدد في طيف بنيته الاجتماعية.

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