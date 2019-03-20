في سلة الرجال الكرامة بضيافة الجيش

تنطلق غداً الجمعة مباريات الأسبوع الرابع من ذهاب دوري سلة الرجال فيلتقي في الرابعة عصراً بصالة الفيحاء بدمشق الجيش بطل الدوري مع الساحل، في لقاء سيكون حصة تدريبية لفريق الجيش بعد العروض والنتائج المخيبة للآمال التي خرج بها الساحل منذ بداية الدوري، لكونه مني بخسارات قاسية وكبيرة بعد خسارته للعديد من لاعبيه الأساسيين الذين انتقلوا لأندية أخرى، يليه مباشرة لقاء متكافئ يجمع الكرامة ومستضيفه النصر، وكلا الفريقين يتطلعان للخروج بنتيجة اللقاء لتحسين مواقعهما، ولديهما مجموعة من اللاعبين الشباب، فالنصر الذي مني بخسارة أمام الوحدة يدرك أن سيواجه فريقاً تغلب الحماسة على أدائه، وهو أيضاً مقهور من نتائجه، لكن النصر الذي سيلعب على أرضه وبين جمهوره يسعى هو الآخر للخروج بنقاط المباراة لتكون له دافعاً قوياً في باقي المباريات.

وتستكمل مباريات الأسبوع الرابع السبت بلقاءين فيلعب النصر مع الساحل في لقاء يتوقع أن يكون سهلاً للنصر الأكثر تحضيراً، يليه لقاء الجيش مع الكرامة في موقعة شبه محسومة لمصلحة الجيش الذي يضم أفضل اللاعبين على مستوى القطر، وصفوفه متكاملة ودكة بدلائه جاهزة، ولديه كل مقومات التألق، بينما الكرامة يدرك أن مهمته شبه مستحيلة أمام فريق كبير لكنه سيحاول أن يقدم مستوى جيداً، ويضم الكرامة عدداً من الشباب إضافة لبعض لاعبي الخبرة، ويبدو أن مدربه نضر الشيخ زين نجح في خلق توليفة منسجمة بين خبرة الكبار وحماسة الشباب، ومع ذلك النتيجة محسومة للجيش الذي سيلعب وسط غياب أبرز لاعبيه، رامي مرجانة الذي غادر لفرنسا في زيارة قصيرة، وهاني دريبي الذي لحقت به إصابة خفيفة أثناء مشاركة الفريق في بطولة غرب آسيا الأخيرة بالعراق، وكانت مباريات الأسبوع الثالث انطلقت الثلاثاء وجاءت النتائج كما هو متوقع ، حيث لم يجد الجيش صعوبة في تجاوز الثورة وتغلب عليه بواقع (89-51) وتمكن الوحدة من الفوز على النصر(74-59) وفي حلب فاز الاتحاد على اليرموك بواقع (72-65) وفاز الجلاء على الحرية بواقع (62-49).