مجلس مدينة الحسكة.. متطلبات كبيرة وإمكانات دون المستوى

بين رئيس مجلس مدينة الحسكة عدنان خاجو لـ«الوطن» أن المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس المدينة لا تتوافق مع حجم العمل اليومي الكبير والدوري المطلوب من المجلس حيال مهامه المطلوبة منه والمنوطة به قياساً إلى ضآلة حجم الإمكانات المتوافرة بين يديه.

وأشار إلى أن وجود 3 جرارات مع سيارة شاحنة «قلاب» فقط لا تفي بالغرض، إذا ما قيست بحجم ترحيل القمامة فقط من مركز المدينة إلى مكبه الرئيسي والتي تصل إلى ما يُقارب الـ130 م٣ يومياً.

وأكد خاجو أن المجلس أنجز خلال العام الماضي، افتتاح السوق التجاري المركزي المجاور لسوق الهال القديم «شرقي مركز المدينة» والذي يتكوّن من 115 محلاً تجارياً وبتكلفة مالية وصلت إلى 35 مليون ليرة، وكذلك تعبيد شوارع حي المريديان «جنوب مركز المدينة» بطول 400 متر وعرض 2 متر وبتكلفة 17 مليوناً و532 ألف ليرة، إضافة إلى ترقيع الشوارع العامة في المدينة بتكلفة 5 ملايين ليرة وكذلك تنفيذ ربع الكمية في شارع المحافظة.

وأوضح رئيس مجلس المدينة أن المجلس انتهى من تنفيذ رصف شارع رابعة العدوية، من شارع «اللازود» إلى مداخل المنازل المجاورة للشارع بطول 150 متراً من الحجر المكسّر والبقايا مع الدحل بتكلفة 950 ألف ليرة، وإنارة الشوارع العامة لإعادة الحياة التجارية إلى مركز مدينة الحسكة لتوافر التيار الكهربائي بين الساعة ٥.٣٠ – ٩.٣٠ مساءً، وإعادة تأهيل وترميم سور منصفات الشوارع وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.

وتم ترميم سقف منتجع الميريديان بتكلفة 5 ملايين ليرة، وردم الشوارع العامة كحالة إسعافية بالحجر المكسّر بتكلفة نحو مليون ليرة، مشيراً إلى أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة خصصت مجلس المدينة بسيارتين «قلاب» سعة ٤- ٥ أمتار لكل واحدة، وآلية هندسية صغيرة «بوبكا» واحدة وجهاز تسليك مجاري للصرف الصحي عدد واحد أيضاً وهي في طريقها إلى الحسكة.