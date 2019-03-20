منتخبنا الأولمبي يتطلع للفوز غداً

في معلومات خاصة لـ«الوطن» نقلت مصادر خاصة مقربة جداً من منتخبنا الأولمبي لكرة القدم أن حالة من التفاؤل الكبير تسيطر على أجواء مقر إقامة بعثة منتخبنا الأولمبي في فندق راديسون بالعاصمة الكويتية ليلة مباراته الافتتاحية في التصفيات الآسيوية في الرابعة والربع من عصر يوم غد الجمعة على ملعب الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وتجمعه مع نظيره القيرغيزستاني الذي يدخل المباراة بعد تعرضه لخسارة ثقيلة في مباراته الاستعدادية الأخيرة له أمام المنتخب العماني بثلاثة أهداف نظيفة، على حين ارتفعت معنويات لاعبينا بفوزهم الودي في آخر مبارياتهم الاستعدادية على المنتخب الإيراني في طهران.

وبدت ثقة الجهاز التدريبي لمنتخبنا بقدرات لاعبينا بتحقيق نتيجة طيبة في مباراة الغد المهمة والعالية كبيرة جداً وسط تأكيدات مساعد مدرب منتخبنا أحمد عزام بوجود مواهب كثيرة في صفوف المنتخب وخاصة إذا ما نفذوا التعليمات التي ستعطى إليهم ولعبوا بطريقة جماعية عمل عليها الجهاز التدريبي منذ استلام مهامه.

وأضاف العزام في معرض حديثه عن مباراة الغد بالإشارة إلى أن منتخبنا سيدخل مباراة الغد لأجل هدف واحد هو الفوز وكسب كامل نقاط المباراة التي وصفها بمفتاح العبور، واصفاً المنتخب القيرغيزستاني بالمجهول لأن المعلومات التي يملكها الجهاز التدريبي عنه ضئيلة بعض الشيء لكنه بالمجمل فإن المجموعة التي سيلعب فيها منتخبنا صعبة، فالمنتخب الكويتي يلعب بأرضه ويهمه جداً حجز بطاقة التأهل وإرضاء جماهيره المشتاقة لتذوق الفرح والانتصارات وليس جديداً تطور الكرة الأردنية في السنوات الأخيرة، وقد تم تدعيم صفوف الأولمبي الأردني بأكثر من لاعب بارز لعب وشارك في النهائيات الآسيوية الأخيرة وأهمهم النجم موسى التعمري.

ويجري منتخبنا الأولمبي عصر اليوم الخميس آخر حصة تدريبيه له استعدادا لمباراة الغد المنتظرة وستجرى التدريبات على ملعب نادي التضامن، وقد أجرى المنتخب أكثر من حصة تدريبية على ملعب الاتحاد الكويتي منذ وصوله بالسلامة للكويت عصر يوم الإثنين الماضي ودعواتنا لمنتخبنا بالتوفيق.