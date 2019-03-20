50 مباراة بتصفيات يورو 2020 في أسبوعها الأول … البرتغال تبدأ الدفاع عن لقبها أمام أوكرانيا

تنطلق اليوم رحلة التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020 وتقام على مدار ستة أيام منافسات الجولتين الأولى والثانية التي تضم 50 مباراة بالتمام والكمال وفي أبرزها سيكون الديربي الأنجلوسكسوني (هولندا * ألمانيا) ضمن المجموعة الثالثة ويبدأ المنتخب البرتغالي رحلة الدفاع عن لقبه من لشبونة عندما يستضيف نظيره الأوكراني ضمن المجموعة الثانية، أما بطل العالم ووصيف النسخة الأخيرة الفرنسي فيبدأ التصفيات من ملعب زيميرو في مدينة كيسينوا بمولدافيا الذي سيلعب مباراته الدولية الأولى أمام الديوك.

في 13 دولة وعلى مدار شهر كامل بين الثاني عشر من حزيران والثاني عشر من تموز حيث تستقبل ثماني دول دور المجموعات ثم تستضيف أربع دول مباريات ربع النهائي على أن يقام دور نصف النهائي واللقاء الختامي في ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

المجموعات

• مج1: إنكلترا، تشيكيا، مونتينيغرو، بلغاريا، كوسوفو.

• مج2: البرتغال، صربيا، أوكرانيا، لوكسمبورغ، ليتوانيا.

• مج3: ألمانيا، هولندا، إيرلندا الشمالية، بيلاروسيا، إستونيا.

• مج4: سويسرا، الدانمارك، إيرلندا، جورجيا، جبل طارق.

• مج5: كرواتيا، المجر، ويلز، سلوفاكيا، أذربيجان.

• مج6: إسبانيا، السويد، رومانيا، النرويج، مالطا، جزر فارو.

• مج7: بولندا، النمسا، سلوفينيا، الكيان الصهيوني، مقدونيا، لاتفيا.

• مج8: فرنسا، آيسلندا، تركيا، ألبانيا، مولدافيا، أندورا.

• مج9: بلجيكا، روسيا، إسكتلندا، قبرص، كازاخستان، سان مارينو.

• مج10: إيطاليا، اليونان، البوسنة والهرسك، فنلندا، ليشتنشتاين.

مباريات الجولة الأولى

• الخميس: كازاخستان * اسكتلندا (5.00)، قبرص * سان مارينو (7.00)، هولندا * بيلاروسيا، بلجيكا * روسيا، كرواتيا * أذربيجان، النمسا * بولندا، سلوفاكيا * المجر، إيرلندا الشمالية * استونيا، مقدونيا * لاتفيا، الكيان الصهيوني * سلوفينيا (9.45).

• الجمعة: بلغاريا * مونتينيغرو (7.00)، البرتغال * أوكرانيا، إنكلترا * تشيكيا، مولدافيا * فرنسا، ألبانيا * تركيا، لوكسمبورغ * ليتوانيا (9.45).

• السبت: جورجيا * سويسرا (4.00)، السويد * رومانيا، جبل طارق * جمهورية إيرلندا، مالطا * جزر فارو (7.00)، إسبانيا * النرويج، إيطاليا * فنلندا، البوسنة والهرسك * أرمينيا، ليشتنشتاين * اليونان (9.45).

ملامح البداية

عندما تعلن صفارة الحكم الصربي يوفانوفيتش بداية لقاء كازاخستان وإسكتلندا يبدأ عداد تصفيات يورو 2020 وقد اتسعت رقعة الطامحين بخوض النهائيات القارية، وإذا كانت مواجهة ألمانيا على الأراضي الهولندية تشد الأنظار فإن كل عشاق الكرة في القارة العجوز ينتظرون منتخباتهم وخاصة المصنفة بين الكبار ومنها بطل النسخة الأخيرة البرتغالي الذي خرج من الدور الثاني من المونديال قبل أن يستعيد بعضاً من بريقه في دوري الأمم، فتأهل إلى نصف النهائي الذي يقام في حزيران القادم والملاحظ أنه خاض مبارياته الأربع في البطولة المستحدثة دون هدافه ونجمه الأعلى رونالدو الذي قرر العودة والمشاركة بالتصفيات حيث يقص فريقه شريط المباريات بلقاء الأصفر الأوكراني الذي خرج من الدور الأول ليورو 2016 قبل أن يفشل بالتأهل للمونديال ثم هبط إلى التصنيف الثاني بدور الأمم، وسبق للفريقين أن تواجها في تصفيات مونديال 1998 ففاز الأوكراني 2/1 في كييف والبرتغالي في لشبونة 1/صفر.

أما وصيف بطل أوروبا المنتخب الفرنسي والمتــوج باللقب العالمي قبل أقل من تسعة أشهر فيبدأ التصفيات من مولدافيا التي يواجه منتخبها للمرة الأولى ويعــول الناخب الفرنسي ديشان على التشكيلة ذاتها التي خاضت المونديال الروسي وعلى رأسها بوغبا ومبابي وكانتي ولوريس وغريزمان إضافة للنجم العائد كومان، وكان منتخب الديوك احتل المركز الثاني بمجموعته بدوري الأمم بين هولندا وألمانيا.

تجارب مفيدة

وعلى صعيد المنتخبات المتألقة بالمونديال الأخير نجد أن المنتخب الإنكليزي رابع البطولة يومها يعود من جديد بتشكيلة يغيب عنها البعض للإصابة إلا أن نجوم كهاري كين وسترلينغ وراشفورد وداير وآلي وهندرسون وبيكفورد سيكونون حاضرين أمام تشيكيا وكان منتخب الأسود الثلاثة استعاد الكثير من بريقه في روسيا 2018 وكذلك بتأهله إلى نصف نهائي دور الأمم، وجمع المنتخبين لقاء ودي وحيد تاريخياً عام 2008 وانتهى بالتعادل 2/2.

ويخوض المنتخب البلجيكي ثالث المونديال مباراة صعبة أمام نظيره الروسي ويعتبر منتخب الشياطين الحمر أحد المنتخبات البارزة هذه الأيام بعدما احتل المركز الثالث في روسيا 2018 علماً أنه حل ثانياً بمجموعته في دوري الأمم ويخوض فريق المدرب مارتينيز المباراة بصفوف شبه مكتملة ويغيب عنه دي بروين للإصابة، على حين تحوم الشكوك حول مشاركة روميلو لوكاكو للسبب ذاته، وسبق للمنتخبين أن تواجها مرتين بكأس العالم وفاز بهما البلجيكي 2002 (3/2) و2014 (1/صفر).

من جهته يمر المنتخب الإسباني بمرحلة تجديد تحت قيادة المدرب لويس إنريكه الذي خاض معه دوري الأمم التي حل فيها ثانياً وراء المنتخب الإنكليزي، وقد أعاد إلى التشكيلة ثلاثة من لاعبي برشلونة بعد لغط شديد في الظهور الأخير حيث لم تكن تضم أي لاعب من الكاتالوني، وكذلك استدعى ثمانية لاعبين جدد على رأسهم كاناليس وبرنات وباريخو، ويستضيف اللاروخا افتتاحاً نظيره النرويجي الذي سبق أن فاز عليه بنهائيات يورو 2000 بهدف قبل أن يفوز الإسباني مرتين بتصفيات يورو 2004 بنتيجة 2/1 و3/صفر.