أيار موعد عودة العمل بمصالح عربين العقارية

كشف رئيس مجلس مدينة عربين راتب شحرور أن وزير الإدارة المحلية أصدر قراراً تضمن آلية العمل في دائرة الطابو في مدينة عربين مبيناً أن العمل بهذه الدائرة سيبدأ في أيار بعد استكمال التجهيزات الخاصة بالمكان الذي تم تخصيصه في البلدية القديمة في المدينة.

وقال شحرور في حديث لـ«الوطن» إن هذا القرار يخدم مدن عربين وسقبا وجسرين وكفربطنا وزملكا وحمورية حيث سيصبح بإمكان الأهالي استخراج القيود العقارية وإشعاراتها وتثبيت عمليات البيع والشراء إضافة لإمكانية الترخيص لعمليات البناء في مناطق سكنهم موضحاً أن ذلك كان متوقفا خلال الفترة الماضية.

وحول عمليات البيع والشراء التي كانت تحصل في السنوات السابقة ولم يجر تثبيتها أوضح شحرور أن ذلك سيصبح ممكنا في حال وجود الطرفين ووجود العقود التي تثبت ذلك

ولفت شحرور إلى أن الإشكالية الأكبر التي تعاني منها دائرة الطابو هي في فقدان بعض السجلات العقارية وعددها عشرة لكن هذه السجلات ضمن تسجيلات فيديو علما أن قرار وزير الإدارة المحلية حدد العمل فقط على الصحائف العقارية التي لم تتعرض صحائفها للضرر آملا أن تجد المصالح العقارية حلا لهذه الإشكالية.

وأشار شحرور إلى عودة دائرة المالية للعمل في المدينة وان هذه العودة ستكون بالتزامن مع عودة دائرة الطابو ذلك أن المكان الذي سيتم العمل به واحد مبيناً أن عودة المالية ستخفف أعباء كثيرة على أهالي المنطقة الذين يضطرون لقصد العاصمة لدفع أي ذمة مالية.

وكشف شحرور عن وجود موافقة لفتح طريق عربين من ناحية اتستراد حرستا ليصبح الدخول إلى المدينة مباشرة من الاتستراد متوقعاً أن يحصل ذلك بعد الانتهاء من طريق الزبلطاني عين ترما كما وعد محافظ الريف أثناء افتتاحه لهذه العقدة.

وأشار شحرور إلى عودة العديد من الفعاليات الاقتصادية في المدينة والتي بدأت العمل بالحدود الدنيا متوقعاً أن تزداد أكثر بعد افتتاح الطريق ومبينا أن عودتها ستشغل أياد عاملة في المنطقة تتجاوز 2000.

وبين شحرور أن عودة الأهالي إلى المدينة تصل إلى 30 بالمئة وان الخبز أصبح متوفرا بعد عودة الفرن الحكومي إلى العمل مؤكداً أنه لا توسع في أعمال إيصال التيار الكهربائي مبيناً أن البلدية تعمل على فتح الطرقات وتسليك مجاري الصرف الصحي لافتا إلى أن وضع المدينة في تحسن مستمر من ناحية الخدمات.