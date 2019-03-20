شؤون محلية

أيار موعد عودة العمل بمصالح عربين العقارية

| عبد المنعم مسعود

الخميس, 21-03-2019

كشف رئيس مجلس مدينة عربين راتب شحرور أن وزير الإدارة المحلية أصدر قراراً تضمن آلية العمل في دائرة الطابو في مدينة عربين مبيناً أن العمل بهذه الدائرة سيبدأ في أيار بعد استكمال التجهيزات الخاصة بالمكان الذي تم تخصيصه في البلدية القديمة في المدينة.
وقال شحرور في حديث لـ«الوطن» إن هذا القرار يخدم مدن عربين وسقبا وجسرين وكفربطنا وزملكا وحمورية حيث سيصبح بإمكان الأهالي استخراج القيود العقارية وإشعاراتها وتثبيت عمليات البيع والشراء إضافة لإمكانية الترخيص لعمليات البناء في مناطق سكنهم موضحاً أن ذلك كان متوقفا خلال الفترة الماضية.
وحول عمليات البيع والشراء التي كانت تحصل في السنوات السابقة ولم يجر تثبيتها أوضح شحرور أن ذلك سيصبح ممكنا في حال وجود الطرفين ووجود العقود التي تثبت ذلك
ولفت شحرور إلى أن الإشكالية الأكبر التي تعاني منها دائرة الطابو هي في فقدان بعض السجلات العقارية وعددها عشرة لكن هذه السجلات ضمن تسجيلات فيديو علما أن قرار وزير الإدارة المحلية حدد العمل فقط على الصحائف العقارية التي لم تتعرض صحائفها للضرر آملا أن تجد المصالح العقارية حلا لهذه الإشكالية.
وأشار شحرور إلى عودة دائرة المالية للعمل في المدينة وان هذه العودة ستكون بالتزامن مع عودة دائرة الطابو ذلك أن المكان الذي سيتم العمل به واحد مبيناً أن عودة المالية ستخفف أعباء كثيرة على أهالي المنطقة الذين يضطرون لقصد العاصمة لدفع أي ذمة مالية.
وكشف شحرور عن وجود موافقة لفتح طريق عربين من ناحية اتستراد حرستا ليصبح الدخول إلى المدينة مباشرة من الاتستراد متوقعاً أن يحصل ذلك بعد الانتهاء من طريق الزبلطاني عين ترما كما وعد محافظ الريف أثناء افتتاحه لهذه العقدة.
وأشار شحرور إلى عودة العديد من الفعاليات الاقتصادية في المدينة والتي بدأت العمل بالحدود الدنيا متوقعاً أن تزداد أكثر بعد افتتاح الطريق ومبينا أن عودتها ستشغل أياد عاملة في المنطقة تتجاوز 2000.
وبين شحرور أن عودة الأهالي إلى المدينة تصل إلى 30 بالمئة وان الخبز أصبح متوفرا بعد عودة الفرن الحكومي إلى العمل مؤكداً أنه لا توسع في أعمال إيصال التيار الكهربائي مبيناً أن البلدية تعمل على فتح الطرقات وتسليك مجاري الصرف الصحي لافتا إلى أن وضع المدينة في تحسن مستمر من ناحية الخدمات.

مقالات ذات صلة

الخميس, 21-03-2019

أكثر من ساعة في مجلس الشعب «للأم والمعلم» … نائب يطالب بتأهيل ساحة العباسيين.. وآخر يدعو«التعليم العالي» إلى حل مشكلة الطلاب السوريين في جامعات السودان الخاصة

الخميس, 21-03-2019

سائقو السرافيس يشتكون: ننتظر لأكثر من يوم لتأمين حصة المازوت اليومية … مصادر محروقات لـ«الوطن»: قطاع النقل يحصل على مخصصاته يومياً حتى 350 ألف لتر مازوت

الخميس, 21-03-2019

442.7 مليون إيرادات السياحة الدينية … منصور لـ«الوطن»: السياحة تتخلى عن السورية للحوالات.. و60 سيارة حديثة خلال أيام .. مصدر: خلاف بين الشركة ومجلس مدينة طرطوس حول منتجع بلو بي

الخميس, 21-03-2019

90 باصاً نقلت 9 مليوناً راكب في دمشق وريفها في عام … حداد: السائق الذي يتقاضى زيادة 50 ليرة سيغرم بإيراد الباص ليوم كامل ويحرم من العمل

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock