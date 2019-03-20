اليوسف لـ«الوطن»: مركزا تلدو وتدمر في الخدمة خلال العام الحالي 678 مليون ليرة أضرار أعلاف حمص

كشف مدير فرع المؤسسة العامة للأعلاف بحمص زياد اليوسف لـ«الوطن» أن القيمة الدفترية الإجمالية لجميع أضرار فرع المؤسسة من مبانٍ وآليات ومواد علفية بلغت 678.5 مليون ليرة سورية، بينما وصلت القيمة المالية الإجمالية لإعادة التأهيل والاستبدال إلى نحو 1.8 مليار ليرة سورية.

وأشار اليوسف إلى وجود 10 مراكز تابعة لفرع المؤسسة بحمص وريفها تعرضت لعمليات التخريب وتراوحت الأضرار بين 30 و100 بالمئة، حيث إن بعض تلك المراكز مدمرة بالكامل كمركز مهين ويحتاج إلى إعادة إنشاء جديد ليعود كما كان.

وأكد اليوسف أن المؤسسة عملت على إعادة إصلاح وتأهيل كل من مراكز حمص المركزي وجب الجراح وتلكلخ بقيمة مالية إجمالية 14.8 مليون ليرة وجميعها حالياً بالخدمة، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً الانتهاء من عمليات تأهيل مركز صدد وسيوضع بالخدمة خلال الأيام القليلة القادمة وأن جميع المراكز التي تم وضعها بالخدمة فعليا تقوم بتوزيع المقنن العلفي على المربين وفق الإحصائيات في مناطقهم.

وأوضح أن المؤسسة انتهت من إعداد الدراسات والكشوف التقديرية اللازمة لإعادة تأهيل وصيانة كل من مركزي تدمر وتلدو ويتم حالياً إعداد الموافقات اللازمة وتخصيص الاعتمادات المالية للبدء بأعمال التأهيل، مبيناً أن قيمة إعادة تأهيل مركز تدمر تقدر بمبلغ 63 مليون ليرة ولمركز تلدو تقدر بقيمة 5 ملايين ليرة سورية، منوها بأنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال التأهيل في كل من مركزي تدمر وتلدو ووضعهما بالخدمة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأشار اليوسف إلى أن القيمة المالية الإجمالية لمبيعات فرع المؤسسة بحمص من المواد العلفية تجاوزت أكثر من 2.9 مليار ليرة خلال عام 2018 الماضي، لافتا إلى أن إنتاج معمل أعلاف حمص بلغ 1704 أطنان جاهز جريش خلال العام الماضي، وتمت إعادة تأهيل قسم الكبسلة في المعمل لإنتاج مادة جاهز كبسول.