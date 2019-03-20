442.7 مليون إيرادات السياحة الدينية … منصور لـ«الوطن»: السياحة تتخلى عن السورية للحوالات.. و60 سيارة حديثة خلال أيام .. مصدر: خلاف بين الشركة ومجلس مدينة طرطوس حول منتجع بلو بي

كشف مدير الشركة السورية للسياحة والنقل فايز منصور أن أرباح الشركة ارتفعت في عام 2018 بما يعادل 15% لتقدر بزهاء 358.8 مليون ليرة.

وأكد منصور الانتهاء من كل مراحل إنجاز مشروع بلو بي في طرطوس مشيراً إلى أن استثمار المشروع مدته 25 عاماً، مبيناً أن إيرادات المنتجع في عام 2018 تقدر بنحو 58.6 مليون ليرة.

وأوضح منصور لـ«الوطن» أنه تم إعادة تأهيل كامل مشروع روز ماري في فندق دريكيش، مشيراً إلى أن عدد الغرف في الفندق وصل إلى 18 غرفة، إضافة إلى مطعم شتوي وصالة أفراح وترّاس وحديقة، ولافتاً إلى أن المستوى الذي التي تمت إعادة التأهيل به وصل إلى 4 نجوم، ومبيناً أن إيرادات المشروع قليلة جداً ولا تذكر نظراً إلى أنه مشروع غير ربحي للشركة وإنما هو تدخل إيجابي لإعادة دريكيش إلى رونقها القديم.

وأشار منصور إلى تعثر خدمة يا مرحبا بسبب توقفها على عدة موافقات بين الشركة ومؤسسة الطيران المدني، لافتاً إلى أن الخدمة تنشط فقط في أوقات المعارض لاستقبال الضيوف، مشيراً إلى وجود بوادر لتنفيذها بشكل دائم فور عودة حركة الطيران بالشكل المطلوب.

وكشف مدير الشركة عن توقيع اتفاقية تفاهم بين وزارة السياحة ومنظمة الحج والزيارة في إيران لعودة الوفود الإيرانية بعد انقطاعها لفترة وجيزة، متوقعاً عودتها خلال أشهر، علماً أن الوفود العراقية والباكستانية والبحرينية والدول الأجنبية الأخرى لم تتوقف خلال فترة الأزمة، لافتاً إلى أن إيرادات السياحة الدينية تقدر في عام 2018 بزهاء 442.7 مليون ليرة.

وأشار منصور إلى وجود الكثير من الصعوبات التي تواجه أصحاب الفنادق في منطقة السيدة زينب منها انقطاع الكهرباء وغلاء المحروقات ما يؤدي إلى ازدياد نفقات التشغيل ونقص في المرابح، لافتاً إلى أنه تم إيصال هذه الشكاوى إلى وزارة السياحة لتعالجها مع الإدارة المحلية والمحافظة والبلديات أو زيادة دخلهم ليستطيعوا الاستمرار بعملية تخديم السياحة.

وكشف منصور عن دراسة لتسيير رحلات إلى كل المحافظات ومن وإلى المطار قريباً سواء عن طريق تكاسي أم عن طريق النقل الجماعي، مع احتمال تسيير رحلات إلى الدول المجاورة، مشيراً إلى ترهل الأسطول البري والحاجة إلى تطويره، وكاشفاً عن وصول 60 سيارة حديثة خلال أيام، لافتاً إلى خطة لتطوير سيارات النقل الجماعي لم تتبلور إلى الآن، مشيراً إلى عدم وجود إيرادات للنقل البري.

وفيما يخص السورية للحوالات المالية كشف منصور عن عدة معوقات تمنع انطلاقها على الرغم من تأسيسها، منها التعديلات الكبيرة بمؤسسة البريد والهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، إضافة إلى تغيير رأس المال الذي أصبح يبدأ من 100 مليون ليرة بعد أن كان يبدأ من مليوني ليرة، الأمر الذي جعل الشركة تعيد النظر في دراسة تشغيل الشركة لأنها خارج اختصاص الشركة كشركة سياحية، مضيفاً: قد تلغى الشركة بعد التعديلات التي طرأت على الترخيص.

ولفت مدير الشركة إلى التوجه للاهتمام بموضوع الشواطئ والمنتزهات الشعبية لأصحاب الدخل المحدود، من خلال إقامة شواطئ بمستوى جيد ولكن بتكلفة قليلة وذلك حسب توجيهات وزارة السياحة.

وفي السياق أشار مصدر في الشركة السورية للنقل والسياحة فضل عدم ذكر اسمه إلى وجود خلاف بين الشركة ومجلس مدينة طرطوس حول منتجع بلو بي، موضحاً أن المجلس يطالب الشركة دائماً بتطبيق قرار التوازن العقدي على المشروع، أسوة ببقية المشروعات التي تم رفع بدل الاستثمار فيها كمول قاسيون مثلاً، علماً أن الشركة السورية أنجزت المشروع بعد ارتفاع سعر الصرف، لذا فهي تعتبر غير مشمولة بالقرار.