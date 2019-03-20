توفر في التكاليف وتزيد الإيرادات … قاسم لـ«الوطن»: إحداث السورية للحبوب لن يؤثر في خطة تسويق القمح هذا الموسم

صرّح مدير المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب يوسف قاسم لـ«الوطن» بأن موافقة مجلس الشعب على إحداث المؤسسة السورية للحبوب يأتي بعد دراسة استمرت لعامين منذ طرح هذا المشروع المتعلق بدمج ثلاث مؤسسات تتبع لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهي المعنية بتسويق وتجارة وصناعة الحبوب، وهذه المؤسسات هي المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة للمطاحن والشركة العامة للصوامع.

وأوضح أنه بعد صدور القرار من مجلس الشعب يرفع إلى رئاسة الجمهورية لإصداره بمرسوم رسمي، ويوضع في التنفيذ ضمن المهلة الزمنية بعد تشكيل لجان من قبل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث أعطى القانون للوزير صلاحية تشكيل اللجنة المختصة وتحديد المهلة الزمنية للتنفيذ.

ولفت قاسم إلى أن النتائج المرجوة من عملية دمج المؤسسات الثلاث تتمثل بشكل أساسي في توفير التكاليف لتصبح بالحد الأدنى ضمن مؤسسة أصبحت منتجة وذات قيمة مضافة، حيث كان الوضع السابق هو قيام مؤسسة الحبوب بشراء المادة ومن ثم تخزينها في شركة المطاحن لتعود لبيعها كمادة أولية، في حين تقوم الشركة العامة للمطاحن بشراء نفس المادة الأولية وتقوم بتصنيعها.

فيما نجد أن قرار الدمج سيقدم قيمة مضافة لهذه المؤسسة بحيث تصبح كافة الخطوات والحلقات التجارية والصناعية ضمن مؤسسة واحدة، وذلك من خلال شراء المادة الأولية وتخزينها وتصنيعها كمادة مصنعة من نفس المؤسسة بدلاً من ثلاث مؤسسات، وبالتالي يتحقق تخفيض التكاليف بين مؤسسات الحبوب والمطاحن والصوامع.

وأشار قاسم إلى أنه بعملية الدمج سيتم توحيد آليات العمل في كامل القطاع، وتحقيق وفر بالنفقات والتكاليف، وزيادة في الإيرادات من خلال الاستفادة من الإمكانات المتاحة ضمن المؤسسات الثلاث إن كان لناحية الكوادر البشرية أو أسطول الآليات الموجودة ضمنها، بحيث يتم تشغيل هذه الكوادر بطاقة فاعلة ومنتجة.

وبينّ أن قرار الدمج وإحداث المؤسسة السورية للحبوب لن يؤثر في خطة تسويق موسم القمح للعام الحالي، والعمل يجري بشكل جيد على تنفيذ خطة التسويق للعام الحالي بانتظار صدور أسعار شراء القمح من الفلاحين من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، مبيناً أن فريق التسويق لموسم القمح على مستوى الفروع والمراكز في المحافظات يستمر في عمله إن كان ضمن المؤسسة العامة للحبوب أو إن تم تنفيذ قرار إحداث المؤسسة السورية للحبوب خلال فترة التسويق، لتقوم هي بمتابعة الخطة، وهي تتضمن زيادة عدد مراكز استلام القمح من الفلاحين في المحافظات.