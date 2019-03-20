وزير الداخلية الفرنسي يتعهد بحل الجمعيات التي تروج للعنف والكراهية

تعهد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير بموجب توجيهات من رئيس الجمهورية بحل الجمعيات التي تروج للعنف والكراهية.

وقال الوزير في تغريدة على «تويتر»: «وفقاً لتعليمات رئيس الجمهورية، أنا ملتزم تماماً بحل جميع الجمعيات التي تثير الكراهية وتدعو إلى التمييز وتحرض على العنف».

وقدم كريستوف كاستانير أسماء عدد من تلك الجمعيات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأفاد بأنه اقترح عبر مجلس الوزراء صباح أمس على ماكرون حل جمعيات تدعو بشكل منتظم للجهاد المسلح.

ونشر الوزير الفرنسي تغريدة تضمنت قائمة تشمل 4 جمعيات وهي «مركز الزهراء في فرنسا»، «الفدرالية الشيعية في فرنسا»، «الحزب المعادي للصهيونية» و«جمعية فرانس مارايان تيلي».