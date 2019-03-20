برجك اليوم – الخميس 21 آذار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان حاول أن تكون أهدأ في تعاملك مع الآخرين وخاصة فيما يخص مركزك أو مكانتك الوظيفية، وانتبه إلى أمورك العاطفية والشخصية فهي قد تحمل لك التبدل أو التحول.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت مقيد بالمسؤوليات والمهام ولا تستطيع منها فكاكاً، فهي مفروضة أو مطلوبة، وكل ما عليك فعله إنجاز أعمالك على أكمل وجه وتجنب الإهمال وستكون في بر الأمان.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران اعتبر هذا اليوم مناسباً لتوضيح بعض النقاط ولتسوية الخلافات، وباستطاعتك دعم علاقاتك وتوطيد الروابط وحتى تصحيح المواقف التي أفسدتها بعصبيتك سابقاً.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز ابتعد عن بعض الشكوك لأنك قد تساير أوضاعاً طارئة فلا تقدم على خطوة من دون تحضير، فالفترة باردة قليلاً في العواطف فكن متحفظاً ولا ترتكب حماقات خاصة صحياً.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب أنت تعيش محادثات مكثفة لتفتح بوابات مؤدية إلى المصالحات والبوادر لحل أزمات كثيرة، فلا تضيع الفرص للتضامن مع من تحب، وتمسك بإبرام ما تعهدت به من اتفاقات.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قلل من مصروفك الذي ليس له داع خاصة على الرفاهية، فأنت تصرف أكثر من دخلك، والتزام مالي يضايقك وقلة في المكاسب المالية، فانتبه لأنك قد تحتاج إلى مساعدة أو دين.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت لست أحد الحالمين ولا تؤمن بالكرة السحرية، بل أنت من الأشخاص الذين يعملون ليحصلوا على نتائج إيجابية لتصل إلى الطريق الصحيح، واليوم للطاقة.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني انتبه على أمورك النفسية والصحية وتحكم بغضبك، ولا تفتح دفاتر الماضي وتتذكر المآسي الماضية فتشعر بالمرارة وتصبح أكثر عصبية وتصبح ردود فعلك أقسى.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول تحتفل بتطور جيد وربما تلتقي أصدقاء جدداً أو تشارك بحدث اجتماعي مميز أو مفرح، وقد تنطلق بديناميكية وفرح وحب وآمال جديدة ووعود مستقبلية نحو أشخاص تحبهم.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني عليك أن تراقب الأحداث من حولك وتتناسى ما يقال وتحاول أن تدخل حوارات هادئة، ولا تدخل جدالاً تكون فيه عصبياً أو صريحاً أكثر من اللازم لأنك لن تستفيد منه للحلول.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط كل ما عليك فعله هو استحضار كل اللطف الموجود داخلك، ومد يديك لإعادة السلام إلى حياتك وكأنك تقصي نفسك عن المشكلات لتهتم جدياً بالتغيرات العملية أو بالشخصية.