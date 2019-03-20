«سبوتنيك» ذكرت أنه تم بموجبه «الإفراج» عن 106 سجناء «بعد تعديل أحكامهم» … مسؤولون في حماة: الرئيس الأسد أصدر عفواً عن سجناء في «المركزي»

أكد النائب العام في محافظة حماة القاضي جهاد مراد، وقائد شرطة المحافظة اللواء خالد هلال، أن الرئيس بشار الأسد أصدر عفواً خاصاً عن سجناء من سجن حماة المركزي، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، التي ذكرت أنه تم بموجب العفو «الإفراج» عن 106 سجناء «بعد تعديل أحكامهم» وسيلتحقون بصفوف الجيش العربي السوري «خلال شهر كحد أقصى».

وقالت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء: إن السلطات في سورية أفرجت صباح أمس، عن نحو 46 من نزلاء سجن حماة المركزي، ونقلت عن قائد شرطة حماة: أن «الإفراج عن هذه الدفعة من السجناء جاء بعفو رئاسي أصدره الرئيس الأسد».

وأوضح هلال، أن العفو هو استكمال لمسيرة التسويات والمصالحات الوطنية، مشيراً إلى أن المفرج عنهم سيعودون إلى أهلهم وذويهم للمشاركة في الدفاع عن وطنهم ومصالحه لأن سورية هي وطن الجميع، وواجب عليهم حمايتها.

ولفت هلال إلى أن «سجن حماة سيعود اليوم إلى طبيعته القانونية وستطبق عليه أنظمة السجون بعد مرحلة من الفوضى التي تم وضع حد نهائي لها اليوم» وفق ما نقلت الوكالة عنه.

وأضاف: «سيعود اليوم السجن كدار للرعاية والإصلاح لجميع نزلائه، وسيتم تفعيل جميع الورشات الخاصة بتعليم السجناء المهن والحرف تمهيدا لعودتهم إلى المجتمع كأعضاء فاعلين بعد انقضاء فترات عقوبتهم».

كما نقلت الوكالة عن مراد: أن «العفو الرئاسي الكريم يكلل الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري على امتداد مساحة الوطن الذي يسامح أبناءه»، مشيراً إلى أن «إخلاء سبيل عدد من الموقوفين يجسد نظرة الرئيس الأسد إليهم كمواطنين ضلوا الطريق ولا بد من أن يعودوا إلى صوابهم».

وبين مراد، أن إخلاء الموقوفين يأتي بهدف عودتهم كنشطاء صالحين في المجتمع، منوها إلى أن المخلى سبيلهم تعهدوا بأن يكونوا الجند الأوفياء في الدفاع عن الوطن وسيادته.

ونقلت الوكالة أيضاً عن مصادر غير رسمية: أن من تمت تسوية أوضاعهم بموجب العفو الرئاسي، سيلتحقون بالخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط في الجيش العربي السوري خلال مدة شهر كحد أقصى من تاريخ إخلاء سبيلهم للمشاركة في الدفاع عن سورية في وجه الإرهاب.

ووفق الوكالة بلغ عدد السجناء المشمولين بالعفو الرئاسي «106، بعضهم تم الإفراج عنهم قبل أيام بعد تعديل أحكام سابقة صدرت بحقهم، على حين تم أمس الإفراج عن الدفعة الأخيرة منهم وهم 46».

وذكرت الوكالة أن الرئيس الأسد أصدر عفوا رئاسيا خاصا حمل الرقم 82 في السابع من شهر آذار الجاري، تم بموجبه إطلاق سراح 38 سجيناً من سجن حماة على ثلاث دفعات خلال الفترة الواقعة بين 10 و14 آذار، بعد أن قامت «محكمة الميدان العسكرية الأولى والثانية» و«محكمة مكافحة الإرهاب» بتعديل أحكام صدرت سابقاً بحق 106 سجناء.

كما تضمنّت التعديلات أيضاً، تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لـ7 سجناء، وإلى أحكام مؤقتة مع الأشغال الشاقة لـ3 آخرين.