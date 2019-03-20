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مخصصات وسائل النقل حتى 350 ألف لتر مازوت يومياً

| فادي بك الشريف

الخميس, 21-03-2019

كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق باسل ميهوب أن هناك إجراءات جديدة لتنظيم عمل السرافيس وباصات النقل الداخلي في المدينة وفق آليات تطبق بشكل تدريجي، مؤكداً أنه تم إلغاء الموافقات الممنوحة للميكرو باصات العاملة على تخديم المدارس والقطاعات الخاصة.
ولفت ميهوب إلى وجود نقص في عدد الميكروباصات العاملة على الخطوط بالعاصمة والمقدر عددها حالياً بـ3200 سرفيس، مقارنة مع أكثر من 5 آلاف سرفيس سابقاً.
في الغضون نفت مصادر في محروقات دمشق لـ«الوطن» نقص الكميات المخصصة لوسائل النقل، مبيناً أن المخصصات ذاتها توزع يومياً لتأمين 300 إلى 350 ألف لتر مازوت.

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