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الحج: يمنع دخول الجمارك إلى الأسواق التجارية وليس إلى المدن

| وفاء جديد

الخميس, 21-03-2019

أكد مدير مديرية مكتب مدير عام الجمارك محمد الحج أنه تم إصدار قرار عدم دخول دوريات الجمارك إلى الأسواق التجارية وليس إلى المدن، مشيراً إلى انخفاض وجود الدوريات في المدن بشكل كبير.
وخصّصت غرفة تجارة دمشق ندوة الأربعاء التجاري أمس للحديث عن التخليص الجمركي وشرح آلياته وإجراءاته بالتعاون مع مديرية الجمارك العامة، إذ تساءل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد عن دوريات الجمارك في الطرقات داخل المدن: هل لا تزال موجودة أم صدر القرار بتوقفها.
ورأى الجلاد أن وجود بيان جمركي نظامي ومشروح بشكل واضح يحمي التاجر ويجعله في مأمن من أي مساءلة قانونية.

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