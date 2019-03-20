الأولى

بومبيو: إسقاط «صفة الاحتلال عن الجولان» في تقاريرنا لم يكن خطأً!

| وكالات

الخميس, 21-03-2019

نفى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن يكون هناك خطأ في إسقاط «صفة الاحتلال» عن الجولان، في تقرير حقوق الإنسان لعام 2018، الذي أصدرته خارجية بلاده الأسبوع الماضي.
تصريح بومبيو جاء في معرض رده على سؤال خلال مؤتمر صحفي عقده في إسرائيل مع رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، حول ما إذا كان هناك خطأ أو سهو في إزالة صفة الاحتلال عن الجولان السوري المحتل.
بومبيو الذي التزم الصمت أمام الصحافة بشأن اعتراف محتمل من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجزء الذي تحتله، قال وفقاً لوكالة «أ ف ب» الفرنسية: «آمل أن تكون كل عبارة في التقرير قد استخدمت بشكل صحيح وواعٍ، وأن يعكس التقرير الحقائق»، وأضاف: «التقرير لم يعد لغرض سياسي، بل لتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتوثيق الحقائق وتنظيمها».
ورداً على سؤال بخصوص أن أميركا لم تعد تعتبر الجولان محتلاً؟ قال بومبيو: «هذا تقرير يعكس الحقائق فيما يتعلق بكيفية رصدنا لما يحدث، ونعتقد أنه (التقرير) صحيح للغاية، ونقف خلفه».

مقالات ذات صلة

الخميس, 21-03-2019

ليلة القهرمانات

الخميس, 21-03-2019

بموجب مرسوم عفو رئاسي إخلاء سبيل العشرات في حماة

الخميس, 21-03-2019

أنباء عن وقف إطلاق النار في تل رفعت وتركيا تكثف جهودها لافتتاح طريق حلب اعزاز … تصعيد صاروخي جديد والجيش يدك مواقع «النصرة» في أرياف حماة

الخميس, 21-03-2019

«أستانا تغير اسمها وتصبح «نور سلطان»

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock