بومبيو: إسقاط «صفة الاحتلال عن الجولان» في تقاريرنا لم يكن خطأً!

نفى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن يكون هناك خطأ في إسقاط «صفة الاحتلال» عن الجولان، في تقرير حقوق الإنسان لعام 2018، الذي أصدرته خارجية بلاده الأسبوع الماضي.

تصريح بومبيو جاء في معرض رده على سؤال خلال مؤتمر صحفي عقده في إسرائيل مع رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، حول ما إذا كان هناك خطأ أو سهو في إزالة صفة الاحتلال عن الجولان السوري المحتل.

بومبيو الذي التزم الصمت أمام الصحافة بشأن اعتراف محتمل من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجزء الذي تحتله، قال وفقاً لوكالة «أ ف ب» الفرنسية: «آمل أن تكون كل عبارة في التقرير قد استخدمت بشكل صحيح وواعٍ، وأن يعكس التقرير الحقائق»، وأضاف: «التقرير لم يعد لغرض سياسي، بل لتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتوثيق الحقائق وتنظيمها».

ورداً على سؤال بخصوص أن أميركا لم تعد تعتبر الجولان محتلاً؟ قال بومبيو: «هذا تقرير يعكس الحقائق فيما يتعلق بكيفية رصدنا لما يحدث، ونعتقد أنه (التقرير) صحيح للغاية، ونقف خلفه».