عون لـ«بيدرسون»: لم يتعرض اللاجئون العائدون لبلادهم لأي مضايقات

جدد الرئيس اللبناني ميشيل عون دعوته للأمم المتحدة والدول المانحة لـ«تقديم المساعدات للسوريين العائدين إلى بلادهم، لاسيما أن ثمة مناطق سورية لم يصل إليها الدمار، وبالتالي يمكن لسكانها العودة إليها».

وأكد عون خلال لقائه أمس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون، أنه لم يصل أي تقارير تشير إلى تعرض من عادوا من لبنان إلى بلادهم لمضايقات، وقال: «لم يعد للبنان القدرة على تحمل تداعيات النزوح السوري».

من جانبه، أعرب بيدرسون عن «امتنان الأمم المتحدة لما يقدمه لبنان من مساعدات للنازحين السوريين»، لافتا إلى أن من إحدى المهام الموكولة إليه العمل للتوصل إلى حل سياسي للازمة في سورية.

على صعيد آخر أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أن الدول الغربية تتعمد تجاهل استخدام الإرهابيين للسلاح الكيميائي في سورية.

وقال لافروف في كلمة له خلال مؤتمر نزع السلاح بجنيف: «من المؤسف جداً أن الدول الغربية قررت إدخال تعديلات في آلية عمل منظمة حظر السلاح الكيميائي، من أجل تسييسها».