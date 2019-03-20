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بموجب مرسوم عفو رئاسي إخلاء سبيل العشرات في حماة

| حماه - محمد أحمد خبازي

الخميس, 21-03-2019

أخلي في حماة أمس سبيل العشرات من المعتقلين في سجن حماة المركزي، بحضور قائد شرطة المحافظة، والمحامي العام، وعدد من الوجهاء والفعاليات الاجتماعية.
وبحسب مصادر «الوطن» فإن إخلاء سبيل السجناء جاء بموجب مرسوم عفو أصدره الرئيس بشار الأسد بتاريخ 7 آذار الجاري.
وذكر مصدر مسؤول في قيادة شرطة حماة أن عدد المفرج عنهم بلغ 43 شخصاً، من أصل 106 سيفرج عنهم لاحقاً.
قائد شرطة حماة أشار في كلمة له، إلى أهمية انخراط المفرج عنهم بإعادة بناء سورية، على حين شدد المحامي العام على ضرورة تقيد المخلى سبيلهم بالأنظمة والقوانين، وعدم ارتكاب أي جرم يمس مصلحة الوطن وأمن المواطن.

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