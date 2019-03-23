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الشاي الساخن يضاعف الإصابة بسرطان المريء

| وكالات

الأحد, 24-03-2019

حذرت دراسة أميركية حديثة من أن شرب الشاي الساخن جداً بدرجة حرارة تزيد على ستين درجة مئوية يضاعف فرص الإصابة بسرطان المريء.
وأشارت الدراسة إلى وجود صلة بين شرب الشاي ساخنا وخطر الإصابة بسرطان المريء ولكن حتى الآن لم تحدد الدراسة هذه الصلة باستخدام درجة حرارة الشاي أو مقداره يومياً.
وأجرى العلماء دراسة شملت أكثر من 50 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عاماً وكان متوسط فترة المراقبة عشر سنوات وخلال هذا الوقت اكتشف عند المتطوعين 317 حالة من سرطان المريء. واتضح أن الاستهلاك المنتظم لأكثر من 700 مم من الشاي يومياً والتي تصل درجة حرارتها إلى 60 درجة مئوية أو أعلى يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء بنسبة 90 بالمئة.

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