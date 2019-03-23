التواصل الاجتماعي يعيد لفتاة حبيبها

تداولت وسائل إعلام وصفحات الإنترنت قصة طريفة تثبت أن لمواقع التواصل الاجتماعي فوائد عديدة، واستخدامات مفيدة غير المراسلة وقراءة الأخبار. وتتحدث القصة عن فتاة أميركية تدعى، بريتاني بليك، كانت برفقة خطيبها في متنزه، وأثناء الجولة، انشغلت الفتاة عن الشاب لبضع دقائق، لتفقد أثره ضمن الحشد الكبير من زوار المتنزه، فلجأت إلى مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة للعثور عليه. وأوضحت الفتاة أنها بعد أن فقدت أثر الشاب، لم تجد أي وسيلة للتواصل معه لكون بطارية هاتفه كانت فارغة والهاتف لا يعمل. فقررت أن تكتب منشورات على الصفحات التابعة للمتنزه على الإنترنت، ونشرت صوراً لها برفقة الشاب، وطلبت مساعدة الناس لإيجاده.

وبالفعل، لاقت تلك المنشورات استجابة من بعض زوار المتنزه الذين بدؤوا بالبحث عن الشاب، وبعد أن وجدوه، قاموا بمراسلة الفتاة وأرشدوها إلى مكانه.