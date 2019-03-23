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مكتبة الأسد تفتح باب الاشتراك بمعرض الكتاب

| الوطن

الأحد, 24-03-2019

أعلنت مكتبة الأسد الوطنية في دمشق عن فتح باب الاشتراك في معرض الكتاب لدورته الحادية والثلاثين تحت عنوان «الكتاب.. بناء للعقل» الذي سيقام في الثاني عشر ولغاية الثاني والعشرين من شهر أيلول المقبل.
والجديد في هذه الدورة التي يبدأ التسجيل بها اعتباراً من الأحد القادم ولغاية الثلاثين من نيسان المقبل آلية تسجيل المشاركات في المعرض حيث يتم تقديم الطلبات عبر الموقع المخصص للمعرض على الإنترنت، كما تم اختيار الشاعر الفيلسوف الكبير أبو علاء المعري شخصية لدورة هذا العام.

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