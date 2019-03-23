لقطة اليوم

عارضة أزياء مرشحة للبرلمان

| وكالات

الأحد, 24-03-2019

قررت عارضة أزياء وطالبة جامعية في كلية العلوم السياسية خدمة بلدها عبر الترشح لعضوية البرلمان في تايلاند.
ورشحت الشابة التايلاندية البالغة من العمر 25 عاماً، بلويبايلين راتاناساتيان، نفسها لعضوية البرلمان عن حزب «بيات تاي».
وستعتمد على شهرتها ومعرفة الناس بها بسبب صورها في مواقع التواصل الاجتماعي في اكتساب أصوات الناخبين.
وتعترف بأنها لا تملك خبرة كبيرة في السياسة، لكنها تملك الكثير من الحماس والرغبة في المساعدة، كما تقر بأن مظهرها كعارضة أزياء لا يوحي بانتمائها لشريحة السياسيين، لكنها ترتدي ملابس متواضعة في حياتها اليومية.

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