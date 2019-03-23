برنامج «كرة القدم من أجل الصداقة» افتتح موسمه السابع

انطلقت الأسبوع الفائت النسخة السابعة من البرنامج الاجتماعي العالمي للأطفال «كرة القدم من أجل الصداقة»، الذي تنفذه شركة «غازبروم» الراعي الرسمي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وستقام الفعاليات النهائية في العاصمة الإسبانية مدريد في الفترة ما بين 28 أيار إلى 2 حزيران، بهدف دعم الرياضة بين الصغار والشباب، وتعزيز قيم أسلوب الحياة الصحي والنشط، ونشر ثقافة الاحترام بين الجيل الجديد لأشخاص من جنسيات وثقافات مختلفة.

يشارك سنوياً الصبيان والبنات، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة في برنامج «كرة القدم من أجل الصداقة»، وذلك لتعزيز القيم التسع للمشروع: الصداقة، المساواة، العدالة، الصحة، السلام، الوفاء، النصر، التقاليد والشرف.

سيتم في هذه النسخة تنظيم فعاليات في مختلف دول العالم. ومن خلال القرعة سيتم صياغة فرق الصداقة الدولية المختلطة، وفي إطار المبادرة البيئية للبرنامج سيتم تسمية فرق الصداقة الدولية لكرة القدم بأسماء أنواع حيوانات نادرة ومهددة بالانقراض. هذا وسيتم الاحتفال باليوم العالمي لكرة القدم من أجل الصداقة حيث سيقوم الأطفال والكبار من مختلف دول العالم بدعم المشروع وبالمشاركة في مباريات الصداقة وفي الدروس المفتوحة، إضافة إلى ربط سوار الصداقة، وهو الشعار الرسمي، ويتكون السوار من خيطين، أزرق يجسد السماء الهادئة وأخضر يجسد لون العشب الأخضر في ملعب كرة القدم.

سيختبر الصحفيون الصغار من جميع أنحاء العالم قدراتهم على العمل في المركز الدولي للصحافة بين الصغار، وذلك من خلال تغطية أحداث الموسم الجديد لكرة القدم من أجل الصداقة. وسيكتسب الأطفال المهارات اللازمة لمهنة المراسل، وسيكونون قادرين على تطبيق المعارف الجديدة خلال تغطية الأحداث النهائية. كما ستتاح لهم فرصة التعاون مع وسائل الإعلام الرائدة كمراسلين مستقلين.

في هذه السنة سيشارك الصغار ليس بصفة صحفيين ولاعبين ومدربين فقط، بل بصفة حكام للمباريات أيضاً، هؤلاء الصغار سيأتون من المدارس المعنية بشؤون تحكيم مباريات كرة القدم من مختلف بلدان العالم، وجميعهم سيصبحون جزءاً من معسكر الصداقة الدولي لبضعة أيام وسيحضرون الفعاليات الرياضية والتعليمية وهي ورشة عمل من لاعبين مشهورين، ودروس تحت إشراف مدربين شباب، إضافة إلى دروس خاصة وألعاب في إطار مدرسة «القيم التسع».

وسينعقد خلال الفعاليات النهائية المنتدى الدولي لكرة القدم من أجل الصداقة، وسيصبح كأس العالم لكرة القدم من أجل الصداقة فعاليةً رئيسيةً، وستقام المباراة النهائية للكأس في قلب مدريد في ساحة المدينة الرئيسية «بلازا مايور». وفي نهاية الموسم السابع من برنامج «كرة القدم من أجل الصداقة» سيحضر المشاركون المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2019، التي ستقام على ملعب «واندا متروبوليتانو» في مدريد.

يقول رئيس أكاديمية برشلونة للشباب: البرنامج يغرس من خلال الرياضة القيم الإنسانية العالمية لدى الأطفال، ويزيل الحواجز، ويعطي فرصة العثور على المهنة والاستمتاع بها، وتوفر هذه المنصة فرصة لتعلم كيفية العمل في بيئة متعددة الثقافات، وبالتالي المساهمة في تطوير المجتمع الرياضي العالمي.