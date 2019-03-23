وزارة الداخلية تكرم المتفوقين

كرمت وزارة الداخلية أمس الفائزين بالمراكز الأولى محلياً وعربياً وقارياً من الاتحاد الرياضي السوري للشرطة.، وفي كلمة له أثناء التكريم قال اللواء محمد الرحمون وزير الداخلية: إن مواكبة محطات الإشراق والتميز والإبداع، يرسم معالمها رجال قوى الأمن الداخلي باستمرار فهم بالإضافة إلى تفانيهم في أداء مهامهم الأمنية والخدمية، وتجسيدها بنحو مثالي تجاه الوطن والمواطن يبذلون قصارى جهدهم ليحرزوا الانتصارات الرياضية المشرقة ويحققوا إنجازات كبيرة تبعث على الفخر والاعتزاز، وأضاف: نجتمع اليوم لتكريم مجموعة من المدربين الأكفياء واللاعبين الأبطال الذين آمنوا بأنفسهم، فحددوا أهدافهم، وسعوا إلى تحقيقها بإرادة وتصميم قويين، مؤكدين حرصهم على أن يتبؤوا المراتب الأولى داخلياً ثم ينطلقون لرفع علم وطنهم عالياً في المحافل الدولية، ولفت إلى أن تكريم الرياضيين واجب وطني وإنساني، وأخلاقياً حرصت الدولة السورية على القيام به تجاه مبدعيها في شتى المجالات.، وأشار إلى أن الوزارة كانت وما زالت تحرص على تكريم المتميزين في أدائهم والمبدعين في عملهم، لأن الاهتمام بهم وبإنجازاتهم يُشعرهم بأهمية ما قاموا به ويقوي إرادتهم، وأثنى الوزير على الجهود المميزة التي يبذلها القائمون على الاتحاد الرياضي السوري للشرطة لتبقى إنجازات لاعبيه مشرفة.

وقال العميد حاتم الغايب رئيس الاتحاد الرياضي السوري للشرطة: إن التكريم وسام يعلق على صدورنا ويدفعنا لبذل الجهود وتسخير الإمكانيات في سبيل تطوير الأداء والنتائج وإن رياضة الشرطة رياضة متميزة حقق رياضيوها تفوقاً محلياً وعربياً وقارياً وتعتبر رديفاً مهماً وأساسياً للمنتخبات الوطنية، وفي نهاية التكريم قدم اللواء موفق جمعة واللواء ياسر شاهين والعميد حاتم الغايب دروعاً لوزير الداخلية كما قدم اللواء الرحمون دروعاً لرئيس الاتحاد الرياضي العام، ومدير إدارة الإعداد البدني في الجيش والقوات المسلحة.