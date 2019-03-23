دعم الرسالة الأسرية واتحاد النحالين يوزع خلايا لفلاحي حلب

كشف مدير زراعة حلب نبيه مراد عن تقديم مجموعة من المنح الزراعية من عدد من الجهات الدولية والمحلية المانحة استفاد منها أكثر من 21 ألف فلاح من أبناء محافظة حلب.

وأوضح مراد لـ«الوطن» أن المديرية وضعت خطة لتشجيع الفلاحين لإعادة زراعة أراضيهم بعد تحرير أغلب مناطق ريف حلب الشرقي والجنوبي.

منوهاً بتوزيع 1800 صندوق خشبي و1800 خلية نحل ومستلزماتها و1800 عاسلة لهذه الخلايا، مبيناً استفادة 600 فلاح منها في منطقة سفيرة في ريف حلب، وتم تقديم هذه المنحة من منظمة الفاو بالاشتراك مع مديريــة زراعة حلــب ونفذ مشــروع الإعانة اتحاد النحالين في ســورية.

وبيّن مراد أن وزارة الزراعة قدمت مجموعة من شبكات الري بالتنقيط ومستلزماتها إضافة إلى بذور الخضر الصيفية والشتوية استفاد منها 2000 فلاح في مناطق السفيرة وجبل سمعان ودير حافر والباب ومنبج ونفذت المديرية هذا المشروع. إضافة إلى مشروع دعم الزراعة الأسرية من خلال توزيع شبكات ري بالتنقيط مع البذور ومستلزماتها في المناطق المحررة واستفاد من المشروع المقدم من وزارة الزراعة 500 فلاح.

لافتاً إلى تقديم برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع اتحاد غرف الزراعة معونة بذار خضر لمناطق منبج ودير حافر والباب استفاد منه 800 فلاح، كما قدمت منظمة الفاو بالتعاون مع اتحاد غرف الزراعة معونة بذار لمناطق ريف حلب الشرقي استفاد منها 700 فلاح، واستفاد 250 فلاحاً من أبناء منطقة سفيرة من برنامج الفاو وهو عبارة عن بذور ومستلزمات الري الحديث.

وقامت منظمة الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري بتوزيع بذار قمح وسماد وشبكات ري لمناطق دير حافر والباب ومنبج وجبل سمعان والسفيرة استفاد منها 12 آلاف فلاح في هذه المناطق.

ووزعت جمعية دير مار يعقوب إعانة لأبناء الخفسة وسفيرة ومنبج وتل عرن بذور خضر وأسمدة وشبكات ري حديث استفاد منها 250 فلاحاً. ونفذت الجمعية مشروع زراعة الفطر في المناطق ذاتها استفاد منه 250 فلاحاً.

وقدم برنامج الغذاء العالمي المرحلة الثانية من دعم الزراعة في عدد من مناطق الريف تجهيزات الري والبذور استفاد منه 1200 فلاح، أما منظمة الفاو فقد استفاد من المرحلة الثانية من المعونة التي قدمتها 2500 فلاح وهي بذار قمح.