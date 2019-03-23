برجك اليوم – الأحد 24 آذار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أهم ما في هذا الشهر مساعدات الأصدقاء والمدح الذي يوصلك إلى ما تتمنى والسمعة الحسنة هي مصدر سعادتك، فاستفد من وقتك ومن طاقتك لأنها ستمنحك الأفراح.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أزل الغشاوة عن بصيرتك وخاصة أنك شكاك وعصبي، وقد تشعر أنك غير محبوب من الطرف الآخر، وقد تنتظر الجواب عن أسئلة أو تعاني سوء تنسيق في بعض المواعيد.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران اليوم ضاغط لأن محيطك متطلب وأمورك فيها الكثير من المشاغل وحتى أمورك العائلية ضاغطة عليك والكل يطالبك بما لا تستطيع، والالتزامات كثيرة والحظوظ قليلة.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنت مقنع ومؤثر في محيطك والأطراف حولك تجمع على الاستماع إليك والأخذ بمشورتك، فأنت تمتلك هذا اليوم إرادة للتواصل مجدداً مع المحيطين بك سواء أكان عملياً أو شخصياً.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب احرص على مواعيدك وابتعد عن الضغائن والعصبية وخاصة أنك ستكون عصبياً، فاليوم متعب والأخبار ليست على مستوى الجهد المبذول فاحذر التأجيل والمشكلات.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول لا تُضع الفرص للتضامن مع من تحب وتمسك بإبرام ما تعهدت به من اتفاقات وكن عند كلمتك مهما كانت العراقيل أو المصاعب، فأنت تقوم بواجبك وهذا جيد.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول اليوم للتعب المالي أو للديون المستحقة أو لخيارات لا تناسبك فنظم مصروفاتك، وقد تعاني ضغطاً مالياً أو مصاريف غير متوقعة أو لم تكن في الحسبان.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني اليوم تعرف متى تركب التيار لتكون في المقدمة ومتى تتوقف لأن الريح ليست مواتية، فأطلق إمكاناتك في مواجهة كل الظروف ومحاربتها للوصول بوضعك للأفضل.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول احذر بعض الكلمات أو الوعود الوهمية سواء تلك التي تدخلك في عوالم الشك أو الغيرة أو تلك الكلمات التي تدخلك في عالم الوهم والوعود المعسولة، فقد تكتشف عدم مصداقيتها.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني الفرص كبيرة لتخرج من وضع معقد كان يشغلك، وقد تتخذ قرارات سليمة ومدروسة، فقد تصغي إلى المقترحات الإيجابية أو تتجاوب مع المدح الذي يحيط بك لأنك محب ومحبوب.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط احم نفسك من عصبية مفاجئة ولاتكن صارماً في قراراتك، فقد تحاول التغيير في أمورك وهذا قد يحبطك، ويجعلك تتراجع أحياناً عن مشاريع قررت الإقدام عليها واحذر من شجار.