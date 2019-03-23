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شروط استيراد المازوت والفيول تثير اعتراضهم.. والشهابي: تعرقل فك الحصار … مولوي: لم يستورد الصناعيون ليتر مازوت

| علي نزار الآغا

الأحد, 24-03-2019

أكد عضو مكتب اتحاد غرف الصناعة السورية أيمن مولوي أنه منذ صدور قرار السماح للصناعيين باستيراد المازوت لم يستوردوا لتر مازوت حتى تاريخه «على حدّ علمه»، على حين قال رئيس الاتحاد فارس الشهابي: وكأن شروط جلب المشتقات النفطية كتبها أحد كبار محتكريها كشروط تعجيزية تعرقل فك الحصار.
وأضاف الشهابي في منشور له على صفحته الخاصة «فيسبوك»: إنها لمصلحة قلة قليلة من المستوردين في الوقت الذي يجب أن نفعل ما بوسعنا لإغراق السوق بالمازوت والغاز.
وفي تصريح لـ«الوطن» أعرب الشهابي عن أمله في تصحيح هذا الخلل وتسهيل الإجراءات قدر المستطاع، مضيفاً: لأننا نريد خدمة وأسعاراً أفضل من المنافسة بين عدد كبير من المستوردين.
وأعرب مولوي عن استغرابه من الشروط الصادرة نظراً لأن الهدف من ناحية المبدأ تبسيط الإجراءات وليس التعقيد.
وبيّن مولوي أنه خلال الاجتماع مع وزارة النفط تم الاتفاق على أربعة مبادئ لاستيراد المازوت والفيول تضمنتها الشروط الصادرة للاستيراد بحراً وتضمنت الالتزام بالمواصفات القياسية السورية وأن تعلم مديرية الجمارك كلاً من وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد بالكميات المستوردة والحصول على إجازة استيراد، إضافة لبيان تفصيلي لمقصد المواد المستوردة من غرف الصناعة، مقترحاً تعديل العديد من البنود بما يخدم هدف القرار.

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