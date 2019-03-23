غرامات على المتسولين وعقوبات حتى 3 سنوات لمشغلي الأطفال

أعلن عضو مجلس الشعب محمد خير العكام أنه تم فرض غرامات مالية بحق من يمتهن التسول في مشروع القانون الذي يناقش حالياً في اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس من دون أن يحدد قيمتها، موضحاً أن الذين يمتهنون التسول هدفهم جمع أكبر قدر ممكن من المال.

وفي تصريح لـ«الوطن» كشف العكام أنه تم رفع العقوبة لمن يشغل الأطفال بالتسول من سنة لثلاث سنوات سجن في حين عقوبة من يمتهن التسول تراوحت ما بين شهرين إلى سنة بحسب كل حالة بعدما كانت العقوبة الحالية شهراً فقط.