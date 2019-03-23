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غرامات على المتسولين وعقوبات حتى 3 سنوات لمشغلي الأطفال

| محمد منار حميجو

الأحد, 24-03-2019

أعلن عضو مجلس الشعب محمد خير العكام أنه تم فرض غرامات مالية بحق من يمتهن التسول في مشروع القانون الذي يناقش حالياً في اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس من دون أن يحدد قيمتها، موضحاً أن الذين يمتهنون التسول هدفهم جمع أكبر قدر ممكن من المال.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف العكام أنه تم رفع العقوبة لمن يشغل الأطفال بالتسول من سنة لثلاث سنوات سجن في حين عقوبة من يمتهن التسول تراوحت ما بين شهرين إلى سنة بحسب كل حالة بعدما كانت العقوبة الحالية شهراً فقط.

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