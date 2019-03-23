توقعات بالإقبال على ودائع الدولار بعد رفع الفائدة

توقع مدير عـــام المصـــرف التجـــاري علـــي يوسف أن يسهم التعديل على الفائدة للقطع الأجنبي وتحديدها بـ3.49 بالمئة شهرياً في جذب المزيد من الودائع، مؤكداً أنه سيتم تقييم نتائجه دورياً وفي حال هناك حاجة لإجراء تعديلات سيتم اتخاذها.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح يوسف أن معدلات الفوائد على القطع الأجنبي تحسب سنوياً فمثلاً أن معدل الفائدة 3.49 بالمئة على الوديعة بالدولار شهرياً لا يعني احتساب الفائدة شهرياً وإنما تسعير الفائدة للودائع المحددة زمنياً بشهر بهذا المعدل أي إن قيمتها وفق الفائدة 3.49 بالمئة تقسم على 12 شهراً.