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بري: زيارة بومبيو رسائل في كل الاتجاهات وأجوبتنا كانت واضحة

| وكالات

الأحد, 24-03-2019

صدم مسؤولون لبنانيون التقاهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بتصريحاته النارية للصحافة ضد حزب اللـه، لأن تناوله للأمر معهم كان هادئاً تماماً، على عكس الحدّة التي تصنعها أمام الكاميرات.
وقالت مصادر لبنانية مطلعة: إن بومبيو لم يعرف بماذا يرد على رئيس البرلمان نبيه بري حينما أبلغه أن مقاومة حزب اللـه المسلحة، هي نتيجة لاحتلال إسرائيل أراض لبنانية.
وقيّم رئيس المجلس النيابي اللبناني اللقاء الذي جمعه بوزير خارجية أميركا الجمعة في عين التينة بقوله: «إنّ زيارة بومبيو هي كناية عن رسائل من إدارته في كل الاتجاهات، عبّر عنها بوضوح، في مقابل أجوبة تلقّاها من جانبنا بوضوح أكبر».

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