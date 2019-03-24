شيرين عبد الوهاب: والله العظيم مظلومة!

أطلت الفنانة شيرين عبد الوهاب مع الإعلامي عمرو أديب في مداخلة هاتفية على الهواء في برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة mbc مصر، لتوضيح موقفها بعد قرار وقفها من الغناء بسبب تصريحاتها في حفلها الأخير في البحرين.

وقالت: «أنا من طلبت الاتصال بالبرنامج لتوضيح موقفي، أنا حزينة لأن هناك قنوات غير مصرية روَّجت أنه تم القبض عليّ، أنا في بيتي وحتى الآن لم يصلني أي طلب من جهة رسمية للتحقيق».

وتابعت: «أشعر أن هناك من يتربص بي، ويريد تشويه صورتي، ولذلك اتصلت بك لتوضيح الموقف، ما حدث أني وسط الحفل كان الفستان يطير من الهواء، وكنت أمزح مع الجمهور ونضحك، فقلت للجمهور: (أنا هنا بتكلم براحتي، في مصر اللي بيتكلم يتحبس)، وأقصد بها البلاغات التي تقدم ضدي بعد كل حفل».

وأضافت: «والله العظيم أنا مظلومة، وحسبي اللـه ونعم الوكيل، وأناشد الرئيس والدنا كلنا، وأستنجد به ضد المؤامرة المدبرة ضدي، لا أصدق أنه يتم التشكيك في وطنيتي».

وكشفت شيرين أن حسام حبيب زوجها خضع لعملية جراحية مؤخراً وكاد يموت بعدما شعر بالقلق عليها.

وتابعت: «أنا آسفة ولم أكن أقصد من البداية الحديث عن مصر، أخطأت وأعتذر، وعليّ أن أحترم نفسي واسمي وكياني، أنا غلطانة وأعتذر لكل إنسان أزعجه تصريحي».

وأكدت شيرين أن اتصالها ليس لاستعطاف الجمهور، بل فقط هي تريد الرد على كل من يشكك في حبها لبلدها.