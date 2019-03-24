من جديد.. الحرية والجزيرة في مجموعة واحدة!

مرة أخرى تشاء الأقدار في أن يكون فريقا الحرية والجزيرة وجهاً لوجه في ملعب الجلاء بدمشق وأن يقعا معاً في مجموعة واحدة بعد أن نجحا في التأهل إلى الدور النهائي لفئة الشباب لأندية الدرجة الأولى المؤهل إلى الدوري الممتاز والذي ستنطلق مبارياته في العاصمة من عصر يوم الأحد القادم ومن مرحلة واحدة، وكان اتحاد اللعبة قد أجرى ظهر أمس الأحد قرعة مباريات التجمع بحضور مندوبي الأندية المتأهلة التي قسمت إلى مجموعتين ضمت الأولى فرق الجزيرة والحرية وعمال حماة والتضامن في حين ضمت المجموعة الثانية فرق الفتوة والمحافظة والنضال والنبك!!

وقد رفع رئيس نادي الجزيرة عبد الناصر كركو سقف توقعانه وآماله عندما أعلن في اتصال خاص مع الوطن خلال وجوده في دمشق سعي إدارة ناديه لتحقيق إنجاز كروي جديد بعد تأهل فريق الرجال لدوري الأضواء قبل أيام مؤكداً قدرة فريق الشباب بناديه على صنع إنجاز مماثل لكونه حضر جيداً للعب أدوار كهذه وهو قدم مباريات جيدة وسيتابع المشوار في تجمع دمشق كاشفاً بهذا الخصوص أن مدرب فريق الرجال زوبع اليونس سيكون مشرفاً على فريق الشباب بالتجمع للاستفادة من خبرته وهو ابن النادي وبالتأكيد سيكون مع فريق الرجال في المرحلة المقبلة!

وفيما يخص نجم فريق رجال الجزيرة يونس سليمان فقد أكد الكركو أن إدارة ناديه لم تبرم معه أي عقد رسمي للعب مع الفريق في دوري الموسم المقبل علماً أن اللاعب شارك مشكوراً وعلى سبيل الإعارة وتعبيراً عن محبته لناديه الأم في صناعة إنجاز العودة لدوري الأضواء فحضر لدمشق بعد أن تلقى مبلغ 1300 يورو من محبي النادي وهو اليوم يتايع عمله الرياضي في شمال العراق، حيث يشرف وبنجاح على تدريب أحد الأندية العراقية وهو أكد قبل سفره جاهزيته الدائمة لتلبية دعوة النادي إذا ما ساعدته ظروف عمله!

وليس بعيداً من ملعب الجلاء فقد سجل المجد فوزاً لافتاً على الفتوة وبثلاثة أهداف نظيفة جاءت جميعها بالشوط الثاني، وفي جدول استعدادات المجد لمباراته مع الكرامة في الأسبوع السابع من إياب دوري المحترفين مباراتان وديتان مع الوثبة والشرطة!