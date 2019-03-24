بطل أوروبا يبحث عن فوزه الأول أمام صربيا … فوز شاق للاروخا ومنعش للآتزوري

حقق المنتخب الإسباني فوزاً صعباً على ضيفه النرويجي بهدفين لهدف في مستهل مشوارهما بتصفيات يورو 2020 وذلك ضمن المجموعة السادسة التي شهدت أيضاً فوزاً مهماً للبلاغولت السويدي على ضيفه الروماني والمالطي على جزر فارو بالنتيجة ذاتها، واحتاج اللاروخا إلى ركلة جزاء نفذها قائده سيرجيو راموس ليحسم النقاط الثلاث على الرغم من الأفضلية الكبيرة للاعبي لويس إنريكه الذين تقدموا باكراً بهدف رودريغو مورينو (16) هو الخامس في سجله خلال 16 مباراة قبل أن يدرك جوشوا كينغ التعادل منتصف الشوط الثاني عبر ركلة جزاء إلا أنه لم يهنأ طويلاً فقد نال موراتا ركلة جزاء ترجمها راموس إلى هدفه الدولي رقم 18 في مباراته الـ162 وهو الخامس لمدافع الريال في 6 مباريات أخيرة مع المنتخب.

وفي المجموعة العاشرة سجل الآتزوري الإيطالي بداية طيبة بفوزه على فنلندا بهدفين نظيفين وجاء الهدفان عبر الشابين باريللا ومويس كين اللذين سجلا للمرة الأولى دولياً، وفي المجموعة ذاتها عاد المنتخب اليوناني بالنتيجة ذاتها من ليشتنشتاين على حين اكتفى المنتخب البوسني بالفوز 2/1 على ضيفه الأرميني، وفي المجموعة الرابعة تابع الناتي السويسري نتائجه الجيدة منذ مونديال 2018 ففاز على أرض نظيره الجورجي بهدفين نظيفين في حين اكتفى الفريق الإيرلندي بهدف وحيد من مضيفه جبل طارق.

جولة ثانية

وتتواصل منافسات الجولة الثانية من التصفيات اليوم ففي المجموعة الثانية يسعى السليكيسيون البرتغالي بطل النسخة الأخيرة إلى تحقيق فوزه الأول على حساب ضيفه الصربي وكان رفاق رونالدو خيبوا الآمال بتعادل سلبي أمام أوكرانيا في لشبونة الجمعة الفائت، وسبق للفريقين أن تواجها 4 مرات رسمياً فتعادلا بنتيجة 1/1 ضمن تصفيات يورو 2008 وفاز البرتغالي مرتين بنتيجة 2/1 في تصفيات يورو 2016.

وفي مونتنيغرو سيكون موعد أسود إنكلترا الثلاثة مع مواجهة غير مضمونة العواقب علماً الفريق الذي يقوده المدرب ساوثغيت خرج بخماسية نظيفة أمام نظيره التشيكي في مستهل مبارياتهما بالتصفيات، وسبق للفريقين أن تقابلا 4 مرات من قبل فآلت ثلاثاً منها إلى التعادل (صفر/صفر و2/2 في تصفيات يورو 2012) و1/1 بتصفيات مونديال 2014 قبل أن يفوز الإنكليز إياباً 4/1.

أما بطل العالم الفرنسي والعائد بفوز كبير من مولدافيا فيستقبل في ملعب سان دوني نظيره الآيسلندي الذي سجل الجمعة فوزه الأول منذ المونديال على حساب أندورا ولم يسبق لمنتخب الديوك أن خسر في 13 مواجهة سابقة أمام ضيفه في الإطارين الودي والرسمي مسجلاً خلالها 9 انتصارات و4 تعادلات آخرها ودياً في فرنسا بهدفين لمثلهما، يذكر أن لاعبي المدرب ديشان فازوا على الآيسلنديين 5/2 في ربع نهائي يورو 2016، وفي المجموعة الثامنة أيضاً يسعى المنتخب التركي للوصول إلى النقطة السادسة قبل استضافة فرنسا في حزيران القادم وذلك عندما يستقبل الليلة نظيره المولدافي وكان الأتراك افتتحوا التصفيات بالفوز على أرض ألبانيا بهدفين.

مباريات اليوم

تركيا * مولدافيا (7.00)، البرتغال * صربيا، مونتينيغرو * إنكلترا، كوسوفو * بلغاريا، لوكسمبورغ * أوكرانيا، أندورا * ألبانيا (9.45).