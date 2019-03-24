محافظ ريف دمشق: اجتماع لجنة إعادة الإعمار في الحكومة بداية نيسان … مدير الأوقاف: لم يعد في ريف دمشق أراض وقفية مسلوبة

كشف محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم أن اجتماعاً يخص مشاريع إعادة الإعمار ستعقده بداية شهر نيسان لجنة إعادة الإعمار في الحكومة لمتابعة ما تم إنجازه خلال العام الماضي مبيناً أن العديد من الكشوف المالية سيتم صرفها متوقعاً أن محافظة الريف سيتم تخصيصها بمبالغ مالية لهذه الغاية سيتم صرفها على المشاريع الجديدة.

وبيّن إبراهيم خلال الجلسة الأولى لمجلس محافظة ريف دمشق في دورته العادية الثانية أن المحافظة ستتبع سياسة جديدة تقوم على اجتماعات دورية بين مدراء المديريات وأعضاء المكاتب التنفيذية لبيان واقع مشاريع المحافظة وخطة كل مديرية للفترة القادمة خصوصاً أن أغلب المشاريع سيبدأ بتنفيذها خلال الفترة القادمة كمشاريع الزفت مثلا إضافة إلى ذلك فإن ميزانية المحافظة والتي زادت على ملياري ليرة هذا العام يجب أن تنعكس على جميع المشروعات فيها.

ووفقاً لمحافظ الريف فإن المشاريع المباشر بها يجب بيان أسباب توقف بعضها أو تعثر بعضها الآخر مؤكداً أنه لن يتم البدء بأي مشروع في منطقة ما قبل الانتهاء من المشاريع الحالية من كهرباء وصرف وصحة وزراعة.

بدوره بيّن مدير أوقاف ريف دمشق خضر شحرور أن مديريته أكثر المديريات على مستوى المحافظات طرحاً للعقارات الوقفية مبيناً أنه في ريف دمشق لم يعد هناك أراض وقفية مسلوبة أو معتدى عليها أو منهوبة وذلك بفضل قانون الأوقاف الجديد.

وأوضح مدير الأوقاف أن أي إشكالية تحصل تتم معالجتها عن طريق الشرطة فلا حاجة للذهاب إلى المحاكم مبشراً أعضاء مجلس المحافظة بعدم وجود أي تعديات على أملاك الأوقاف.

واشتكى مدير الأوقاف من قلة عدد الموظفين في مديريته مقارنة بحجم المحافظة وأملاكها الوقفية طالباً ممن يريد أن يوقف أي شيء ببيان الحجة الوقفية مدرسة أو جامع أو غيرها.

وانتقد مدير الأوقاف ارتفاع أقساط المدارس الخاصة والتي تتراوح في بعضها عند 280 ألفاً وتصل في بعضها الآخر إلى 400 ألف للطالب أو التلميذ متسائلاً إذا كانت هذه الأقساط فلماذا تطلب من الطلاب مبالغ إضافية للتعاون والنشاط المدرسي مثنياً على المدارس الحكومية والتي تقدم كل شيء مجاناً.

وكان أعضاء مجلس محافظة الريف قد طرحوا تساؤلاتهم المختلفة حول الواقع الخدمي للمحافظة وذلك في جلسته الأولى من دورته العادية التي تستمر ثلاثة أيام ويديرها رئيس المجلس صالح بكرو.