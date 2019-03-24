شؤون محلية

بيع أعشاب على أنها أدوية في حماة

| حماة - محمد أحمد خبازي

الإثنين, 25-03-2019

بيَّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة زياد كوسا لـ«الوطن» أن الدوريات التموينية نظمت منذ بداية الشهر الجاري حتى تاريخه أكثر من 300 مخالفة بالمحال التجارية بأسواق حماة وأحيائها البعيدة عن مركزها، ومنها: مسلخ سري في سوق اللبن بالحاضر الكبير يذبح صاحبه إناث العواس والماعز من دون أي رقابة صحية أو فحوصات، وصودرت الذبائح المضبوطة وأحيل المخالف للقضاء.
ومركز غاز في حي جبرين بحماة أخفى صاحبه 66 أسطوانة صغيرة في منزله للمتاجرة بها بطرق غير مشروعة فتمت مصادرتها.
وأشار كوسا إلى أنه بالتعاون مع شرطة قسم الحميدية تم ضبط مستودع للاتجار بالبنزين بحي طريق وعثر فيه على 1200 لتر، فتمت مصادرتها وتشميع المحال بالشمع الأحمر وأحيل صاحبة للقضاء المختص.
وأوضح كوسا أن الضبوط شملت أيضاً العديد من المخابز بحماة لمخالفتها بصناعة الرغيف بشكل سيئ وتقاضي أسعار زائدة، وحيازة خميرة تموينية في مخبز لإنتاج الخبز السياحي مهربة من حصص المخابز التموينية.
ولفت إلى أن الدوريات ضبطت محلا لبيع الأعشاب في السوق الطويل يحتوي على كميات من المواد المصنعة كأدوية تنحيف وكريمات تجميل من دون ترخيص أو رقابة دوائية، ومحلاً لتصنيع وتعبئة وعرض للبيع أدوية ومراهم وحبوب، هي دعايات طبية لاستعمالات متعددة من دون ترخيص أو بيانات نظامية أو التأكد من سلامة تأثيرها في صحة الإنسان، ومعملاً لصناعة القشطة العربية بمزارع الخالدية بحماة يغش صاحبه بالنشاء والحليب المجفف.
وأكد كوسا أن الإجراءات القانونية اتخذت بحق جميع المخالفين، وأن الدوريات تتابع جولاتها بالأسواق وعلى المحال البعيدة وتراقب المحال والمطاعم والمنشآت الصناعية والتجارية وتهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي غش يتعرضون له، للمساهمة بوضع حد للغشاشين.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 25-03-2019

احذروا على جوالاتكم في مواقف «السرافيس».. إعادة 10 آلاف جوال مسروق في دمشق وريفها العام الماضي … محامي عام دمشق رفض الإدلاء بأي تصريح إلا بموافقة وزير العدل

الإثنين, 25-03-2019

الصحة أنفقت 117 مليار ل.س على علاج الأمراض المزمنة عام 2018 … فرعون: اكتشاف 10 آلاف إصابة لاشمانيا بعد عودة الرقة ودير الزور

الإثنين, 25-03-2019

وزير التعليم العالي لـ«الوطن»: نقص أعضاء الهيئة التدريسية تجاوز الـ40 بالمئة في 5 تخصصات.. مسابقة لتعيين أعضاء هيئة فنية بـ21 نيسان يتبعها أخرى لتعيين أساتذة جامعيين حسب الحاجة

الإثنين, 25-03-2019

عضو نقابة المقاولين: قانون العقود الحالي قسري ولا يواكب المرحلة الراهنة … نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة القنيطرة: شكاوى كثيرة على الغرفة ونعترف بوجود فساد

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock