بيع أعشاب على أنها أدوية في حماة

بيَّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة زياد كوسا لـ«الوطن» أن الدوريات التموينية نظمت منذ بداية الشهر الجاري حتى تاريخه أكثر من 300 مخالفة بالمحال التجارية بأسواق حماة وأحيائها البعيدة عن مركزها، ومنها: مسلخ سري في سوق اللبن بالحاضر الكبير يذبح صاحبه إناث العواس والماعز من دون أي رقابة صحية أو فحوصات، وصودرت الذبائح المضبوطة وأحيل المخالف للقضاء.

ومركز غاز في حي جبرين بحماة أخفى صاحبه 66 أسطوانة صغيرة في منزله للمتاجرة بها بطرق غير مشروعة فتمت مصادرتها.

وأشار كوسا إلى أنه بالتعاون مع شرطة قسم الحميدية تم ضبط مستودع للاتجار بالبنزين بحي طريق وعثر فيه على 1200 لتر، فتمت مصادرتها وتشميع المحال بالشمع الأحمر وأحيل صاحبة للقضاء المختص.

وأوضح كوسا أن الضبوط شملت أيضاً العديد من المخابز بحماة لمخالفتها بصناعة الرغيف بشكل سيئ وتقاضي أسعار زائدة، وحيازة خميرة تموينية في مخبز لإنتاج الخبز السياحي مهربة من حصص المخابز التموينية.

ولفت إلى أن الدوريات ضبطت محلا لبيع الأعشاب في السوق الطويل يحتوي على كميات من المواد المصنعة كأدوية تنحيف وكريمات تجميل من دون ترخيص أو رقابة دوائية، ومحلاً لتصنيع وتعبئة وعرض للبيع أدوية ومراهم وحبوب، هي دعايات طبية لاستعمالات متعددة من دون ترخيص أو بيانات نظامية أو التأكد من سلامة تأثيرها في صحة الإنسان، ومعملاً لصناعة القشطة العربية بمزارع الخالدية بحماة يغش صاحبه بالنشاء والحليب المجفف.

وأكد كوسا أن الإجراءات القانونية اتخذت بحق جميع المخالفين، وأن الدوريات تتابع جولاتها بالأسواق وعلى المحال البعيدة وتراقب المحال والمطاعم والمنشآت الصناعية والتجارية وتهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي غش يتعرضون له، للمساهمة بوضع حد للغشاشين.