اقتصاد

مدير توزيع «الكهرباء» لـ«الوطن»: استيراد 400 ألف عداد منزلي

| قصي أحمد المحمد

الإثنين, 25-03-2019

صرّح مدير عام المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء عبد الوهاب الخطيب لـ«الوطن» بأنه تتم المصادقة حالياً على الإجراءات النهائية لاستيراد 200 ألف عداد كهربائي أحادي «منزلي» ليتم توزيعها على المشتركين، موضحاً أنه بمجرد الانتهاء من المصادقة عليها ستصل إلى سورية، مشيراً إلى أن ذلك يستغرق ما يقارب الشهر ونصف الشهر في حال لم يحدث أي عائق.
وأشار الخطيب إلى أن المؤسسة أيضاً في صدد الإعلان عن استيراد 200 ألف عداد كهربائي منزلي أيضاً، وذلك خلال الأيام القادمة، مبيناً أن الهدف من ذلك سد حاجة شركات الكهرباء في المحافظات بكون الطلبات كثيرة عليها وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار في المناطق المتضررة.
وأكّد مدير التوزيع أن وصول 400 ألف عداد إلى الشركات يشكل ارتياحاً كبيراً في العمل، لأن الكثير من العدادات خلال الأزمة تضررت.
وفيما يخص العدادات الثلاثية (صناعي وتجاري)، أشار الخطيب إلى أن المؤسسة لديها ما يكفيها حالياً، موضحاً أنه خلال الفترات القادمة ستقوم أيضاً بالإعلان عن استيراد عدادات من هذا النوع لتكون متوافرة في حال زيادة الطلب عليها من التجار والصناعيين.
وكان مدير مسؤول في وزارة الكهرباء قد أكد لـ«الوطن» سابقاً أن نقص العدادات هو سبب لزيادة السرقات ولكن غير المباشرة، معتبراً أن الموضوع ليس مبرراً للمواطنين حتى يلجؤوا إلى الاستجرار غير المشروع، وأنّ نقص العدادات يزيد من حالات الاستجرار غير المشروع والتعديات على الشبكة.
يذكر أنه يوجد الآلاف من الطلبات المقدّمة والمسجلة في شركات الكهرباء من أجل الحصول على عدادات كهربائية للمشتركين، لم يتم تسليمها بسبب قلة العدادات، إلا أن وصول 400 ألف عداد خلال الأشهر القادمة سوف يحد من هذه المشكلة بعد توزيعها وفقاً للأولويات، ما يشكل ارتياحاً للمواطن والوزارة.

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