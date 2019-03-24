عربي ودولي

«الخضر» الألماني يرفض استئناف تصدير الأسلحة إلى نظام آل سعود

| سانا - وكالات

الإثنين, 25-03-2019

جددت رئيسة حزب الخضر الألماني أندريا ناليس التأكيد على موقف حزبها الرافض لاستئناف تصدير الأسلحة إلى النظام السعودي.
ونقل موقع «دويتشه فيله» عن ناليس قولها خلال مؤتمر حزبي حول انتخابات البرلمان الأوروبي: «ما دام المواطنون في اليمن يموتون أسبوعاً وراء أسبوع والأطفال يتضورون جوعاً، وما دامت السعودية تشن الحرب هناك فلا يجوز أن تكون هناك صادرات أسلحة جديدة من ألمانيا إليها».
وجددت ناليس مطالبة حزبها بسياسة صارمة للتسليح وتصدير الأسلحة وقالت: «لا نريد أسلحة أوروبية في مناطق الحروب».
وأوضحت رئيسة حزب الخضر «بالنسبة لنا فإن القضية لا تدور حول ما الذي يريده البريطانيون أو الفرنسيون بل حول الموقف الذي تريد ألمانيا طرحه في هذه النقاشات المستقبلية».
وفرضت ألمانيا في تشرين الأول الماضي حظراً تاماً على صادراتها من الأسلحة للنظام السعودي على خلفية عدوانه المتواصل على اليمن وقتله الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الشهر ذاته.

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