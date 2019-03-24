سورية

صحيفة تركية: «قسد» تستعد لمهاجمة عفرين

| الوطن- وكالات

الإثنين, 25-03-2019

كشفت صحيفة تركية عن استعدادات تجريها «قوات سورية الديمقراطية– قسد» بهدف الهجوم على عفرين المحتلة من النظام التركي وميليشيات مسلحة موالية له، على حين حاول مجهولون قتل أحد المتزعمين في تلك الميليشيات.
وكشفت صحيفة «يني شفق» التركية، أن «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعتبر العمود الفقري في «قسد» تعد نحو 15 ألف من مسلحيها لشن هجمات على عفرين بإشراف خبراء فرنسيين وأميركيين، وذلك بحسب مواقع إلكترونية معارضة.
وفي آذار العام الماضي احتل النظام التركي وميليشيات مسلحة موالية له منطقة عفرين بريف حلب الشمالي بعد أن كانت تخضع لسيطرة «وحدات الحماية».
ولفتت الصحيفة إلى أن «وحدات الحماية» قامت مؤخراً بتدريب 2000 مسلح في مدينة عين العرب بريف حلب الشمالي، حيث يتكفل «التحالف الدولي» الداعم لها بتغطية المصاريف اللازمة للمعسكرات، وقد زار مسؤولان كبيران في «التحالف» المعسكر التدريبي خلال الفترة الأخيرة.
ونقلت المواقع عن مصدر خاص: أن «المعسكرات موجودة منذ عامين ونصف العام، ويتم تدريب المقاتلين (المسلحين) فيها من «التحالف الدولي»، لكن الشيء الجديد أنه تم تكثيف الأعداد مع وصول الخبراء الفرنسيين للتدريب، وذلك تمهيداً لشن عملية جديدة غالباً ستكون وجهتها عفرين أو إدلب».
وأوضح المصدر، أن المسلحين الـ15 ألفاً «هم شبه جاهزين، والقسم الأكبر منهم تمركزوا في منطقة الشهباء والتي تقع في ضواحي منطقة تل رفعت، وذلك من أجل التمهيد لعملية عسكرية على عفرين وخصوصاً بعد الانتهاء من هزيمة تنظيم داعش، وذلك عقب اجتماع الأميركيين مع مجلس «قسد» العسكري حيث كانت الخطوات واضحة وصريحة».
وأشار إلى أن «الولايات المتحدة ستبقي 1000 عنصر داخل مناطق سيطرة «قسد»، بالمقابل ستتم زيادة عدد الجنود الفرنسيين والبريطانيين مع دخول قوات عربية، في حين أن مصادر عسكرية من «التحالف» أكدت أنهم مهتمون لأمر إدلب أكثر من عفرين».
ولفت المصدر إلى أن «العملية ستكون من منطقة الشهباء في ضواحي منطقة تل رفعت، في حين أن المحاور المتوقعة ستكون من جهة مريامين وصوامعها، والثانية من الأحراش الجبلية التي تقع بريف حلب الغربي وخصوصاً منطقة قبتان الجبل والتي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي)».

مقالات ذات صلة

الإثنين, 25-03-2019

ترقب بياناً أممياً باسم غوتيريس بخصوص الجولان المحتل اليوم … الجعفري لـ«الوطن»: قيمة قرار ترامب تساوي «صفر» وأنهى دور أميركا كوسيط سلام

الإثنين, 25-03-2019

اليابان: لن نعترف به.. موسكو: انتهاك للقرارات الأممية.. منظمة التحرير: على الأمة أن تصحو … اتساع الدائرة الدولية الرافضة لنية ترامب ضم «إسرائيل» للجولان

الإثنين, 25-03-2019

«مي 28» الروسية المحدّثة في أجواء حماة… وأردوغان يعزز احتلاله … الجيش يدمي خارقي «اتفاق إدلب»

الإثنين, 25-03-2019

أكدت وجوب تحريره وجميع الأراضي التي تحتلها تركيا.. ودعت إلى تصعيد المقاومة بأنواعها … «معارضات» في الداخل تدين بشدة إعلان ترامب بشأن الجولان

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock