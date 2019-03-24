الهيئة الشعبية لتحرير الجولان: سنبحث مع الدولة تفعيل «الجناح العسكري»

أعلنت «الهيئة الشعبية لتحرير الجولان» العربي السوري المحتل، أمس، أنها ستبحث مع الجهات المعنية في الدولة مسألة «تفعيل الجناح العسكري» للهيئة، وذلك بعد تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حول «الاعتراف بسيادة» كيان الاحتلال الإسرائيلي على الجولان المحتل.

وفي تصريح لـ«الوطن»، ندد رئيس الهيئة إبراهيم العلي، بما أعلنه ترامب وقال: «هو يعطي شيئاً ليس ملكاً له، ولا يحق له التصرف به».

ولفت إلى أن «القرار فردي أميركي بحت»، معرباً عن اعتقاده بأنه «لن يكون له على أرض الواقع أي مفاعيل»، وأنه «ورقة من الأوراق الانتخابية التي ستجري الشهر القادم في الكنيست الإسرائيلي».