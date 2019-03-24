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«الصحة» أنفقت 117 مليار ليرة على علاج الأمراض المزمنة

| محمود الصالح

الإثنين, 25-03-2019

كشفت مديرة الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة هزار فرعون أن أكثر من 117 مليار ليرة قيمة الأدوية العلاجية لمرضى الأمراض المزمنة والسارية التي أمنتها الوزارة العام الماضي، موضحة أن ذلك فقط في مجال عمل الوزارة والبرامج الوطنية لهذه الأمراض التي تقوم بها مؤسساتها الصحية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكدت فرعون أن الوزارة تتولى متابعة الكشف والعلاج لأنواع الأمراض للمواطنين وفي مجال الأمراض السارية وهي السل والإيدز والمستوطنة البيئية مثل اللاشمانيا والملاريا وإسهالات الأطفال والتهاب السحايا والكبد، مبينة أنه تتم متابعة مرض السل عبر برنامج وطني متخصص به.

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