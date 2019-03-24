أكثر من مئة ألف مهجر عادوا عبر «نصيب» منذ تموز

كشف مركز المصالحة الروسي ورصد تحركات اللاجئين في سورية، في نشرته اليومية أمس أن نحو 104208 شخصاً بينهم 31286 امرأة و53143 طفلاً، عادوا إلى بلادهم عبر معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية، منذ تموز 2018، على حين عاد يوم الخميس الماضي عبر المعبر 662 شخصاً.

من جهتها بينت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تقرير لها، نقلته وكالة «عمون» الأردنية للأنباء، أن 48 بالمئة من المهجرين السوريين في الأردن، هم من الأطفال، و4 بالمئة منهم من كبار السن، وأنه تم إصدار أكثر من 123 ألف تصريح عمل للسوريين المهجرين منذ العام 2016 حتى الآن.