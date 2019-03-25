الثروة ترتبط بالجينات

يبدو أن جمع الثروة والنجاح أقل ارتباطاً بالعمل الجاد والحظ، كما كان يعتقد سابقاً، وقد ينتجان في الحقيقة عن الحمض النووي الخاص بنا.

وأظهر تحليل لـ 286 ألف بريطاني، أن التركيب الوراثي لأولئك الذين كسبوا أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني يختلف عن ذوي الدخل المنخفض.

وأشار التحليل إلى 24 جيناً ذهبياً تؤثر في الذكاء والجهاز المناعي وقوة العضلات والقلب، وهذا ما يمكن أن يحدث الفرق بين النجاح الاقتصادي والفقر.

ووجد الباحثون أن ثلاثة أرباع الجينات مرتبطة بالذكاء، لكن الصفات الجسدية تؤثر أيضاً في فرص كونك غنياً وقد تكون بعض هذه العناصر موروثة.

ويقول الباحثون: «المتغيرات الوراثية المرتبطة بالدخل المرتفع، ترتبط بالإعداد الوراثي لمزيد من الذكاء، وعمر أطول، وتحسين الصحة البدنية والعقلية، ومشاعر أقل بالتعب، وإنجاب عدد أقل من الأطفال، وظروف معيشية أفضل».