خمسة منتخبات عربية في النهائيات للمرة الأولى … اكتمال عقد كأس إفريقيا 2019

أصبح منتخب جنوب إفريقيا آخر المتأهلين إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم بنسختها الثانية والثلاثين عقب فوزه في ختام التصفيات على نظيره الليبي بهدفين لهدف وشهدت الجولة السادسة والأخيرة التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام تأهل 12 منتخباً مقابل 12 منتخباً سبق لها ضمان حضور البطولة في وقت سابق وشهدت الإقصائيات التي استمرت على مدى عامين كاملين تأهل عدد من المنتخبات للمرة الأولى لتكون مصر محطتها الأولى في العرس الأسمر.

وكان المنتخب الليبي بحاجة إلى الفوز ليعود إلى البطولة بعد غياب 13 عاماً إلا أن منتخب البافانا بافانا كان السباق للتسجيل عبر بيرسي تاو مطلع الشوط الثاني وأدرك أحمد بن علي التعادل للأشقاء منتصف الشوط الثاني إلا أن المخضرم تاو لاعب برايتون الإنكليزي عاد وسجل التقدم بعد دقائق مانحاً بلاده بطاقة العبور إلى البطولة.

مصر.. صيفاً

ستقام النهائيات في حزيران مع نهاية الموسم الكروي الأوروبي بعد ضغوطات كبيرة مارستها الأندية الأوروبية واليويفا لترحيل النهائيات إلى هذا التوقيت نظراً لوجود عدد كبير من اللاعبين الأفارقة في صفوفها وكانت البطولة تقام عادة في الربيع نظراً لارتفاع الحرارة في معظم دول القارة السمراء قبل أن يتقدم موعدها إلى كانون الثاني، واقتنع المنظمون أخيراً لوجهة النظر الأوروبية فتقررت إقامتها صيفاً.

وكان مقرراً أن تنظم الكاميرون النسخة القادمة التي ستضم 24 منتخباً للمرة الأولى إلا أن الاتحاد الإفريقي قرر نهاية العام الماضي سحبها وجرى التصويت على مكان جديد فكان أن أسندت لمصر التي ستنظم النهائيات للمرة الخامسة (رقم قياسي).

عرب وجدد

وسيكون الحضور العربي قياسياً بوجود خمسة منتخبات، وبالطبع في مقدمتها منتخب مصر صاحب الضيافة على الرغم من تأهله عبر التصفيات بحلوله ثانياً في المجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة ويظهر للمرة 24 في النهائيات التي تصدرها المنتخب التونسي برصيد 15 نقطة ليشارك للمرة التاسعة عشرة في البطولة، وسيشارك المنتخب الجزائري للمرة الثامنة عشرة بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، أما رابع العرب فهو المنتخب المغربي ويظهر للمرة السابعة عشرة عقب تصدره المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وحقق المنتخب الموريتاني إنجازاً تاريخياً ببلوغه النهائيات للمرة الأولى بعدما حل وصيفاً للمجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن أنغولا عقب خسارته الأخيرة على أرض بوركينا فاسو بهدف في مباراة هامشية.

ولن يكون منتخب (المرابطون) الموريتاني وحده الذي يظهر للمرة الأولى في النهائيات فقد رافقه المنتخب البوروندي الذي حل وصيفاً للمنتخب المالي في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، وكذلك سيدون منتخب مدغشقر مشاركته الأولى بحلوله ثانياً في المجموعة الأولى وراء السنغال، علماً أنه المنتخب الوحيد المتأهل من المنتخبات التي خاضت الدور التمهيدي للتصفيات أي إنه خاض ثماني مباريات مقابل 6 مباريات لكل المنتخبات المتأهلة.

المنتخبات والمواعيد

أربعة وعشرون منتخباً سيكونون على الموعد في 21 حزيران (يونيو) وتمتد المنافسة حتى 19 تموز (يوليو) أما قرعة النهائيات فتقام بالقاهرة في الرابع من نيسان (أبريل) القادم، وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات وتقام المباريات على 6 ملاعب في 4 مدن هي: القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية، أما المنتخبات المشاركة فهي:

السنغال، مدغشقر، المغرب، الكاميرون، مالي، بوروندي، الجزائر، بنين، نيجيريا، جنوب إفريقيا، غانا، كينيا، زيمبابوي، الكنغو الديمقراطية، غينيا، ساحل العاج، أنغولا، موريتانيا، تونس، مصر، غينيا بيساو، ناميبيا، أوغندا، تنزانيا، والترتيب حسب مجموعات التصفيات.