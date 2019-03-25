فوز جبلة على الساحل

في لقاء تجريبي جرى في طرطوس فاز جبلة على مضيفه الساحل بهدف نظيف. دخل الفريقان الشوط الأول بتشكيلة غاب عنها عدد من الأساسيين ودانت الأفضلية في هذا الشوط لجبلة التي ردت له عارضة الساحل رأسية العوض الذي عاد واستغل خطأ دفاعياً وواجه الحارس بالدقيقة 19 وسجل هدف جبلة وبعد الهدف تحرك وسط الساحل وهدد مرمى فاتح العمر بكرتين لعبود عتشه ويوسف فياضي لكن النهايات كانت خارج المرمى. ومع بداية الشوط الثاني يدخل الطرفان بتشكيلة فيها عدد كبير من الأساسيين وكاد الساحل يسجل التعادل لكن كرة رامي الأيوبي ردتها العارضة ثم تتوتر الأجواء من دون أي مبرر وتزداد العصبية والخشونة وينحصر اللعب وسط الملعب ويحاول جبلة التعزيز والساحل التعديل فيقطع المسلم عرضيات علي سعيد وتذهب تسديدة الغلاب بجانب القائم ويسدد مؤنس أبو عمشة بأحضان العمر وبعدها ينفرد الأيوبي بفاتح العمر الذي أنقذ مرماه من هدف محقق كما رد رأسية الغلاب لتنتهي المباراة بفوز جبلة بهدفه الوحيد.