رياضة

فوز جبلة على الساحل

الثلاثاء, 26-03-2019

في لقاء تجريبي جرى في طرطوس فاز جبلة على مضيفه الساحل بهدف نظيف. دخل الفريقان الشوط الأول بتشكيلة غاب عنها عدد من الأساسيين ودانت الأفضلية في هذا الشوط لجبلة التي ردت له عارضة الساحل رأسية العوض الذي عاد واستغل خطأ دفاعياً وواجه الحارس بالدقيقة 19 وسجل هدف جبلة وبعد الهدف تحرك وسط الساحل وهدد مرمى فاتح العمر بكرتين لعبود عتشه ويوسف فياضي لكن النهايات كانت خارج المرمى. ومع بداية الشوط الثاني يدخل الطرفان بتشكيلة فيها عدد كبير من الأساسيين وكاد الساحل يسجل التعادل لكن كرة رامي الأيوبي ردتها العارضة ثم تتوتر الأجواء من دون أي مبرر وتزداد العصبية والخشونة وينحصر اللعب وسط الملعب ويحاول جبلة التعزيز والساحل التعديل فيقطع المسلم عرضيات علي سعيد وتذهب تسديدة الغلاب بجانب القائم ويسدد مؤنس أبو عمشة بأحضان العمر وبعدها ينفرد الأيوبي بفاتح العمر الذي أنقذ مرماه من هدف محقق كما رد رأسية الغلاب لتنتهي المباراة بفوز جبلة بهدفه الوحيد.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 26-03-2019

المنتخب الأولمبي في لقاء مهم وحاسم مع الأردن … رجالنا يخوضون لقاءهم التجريبي الثالث مع الإمارات

الثلاثاء, 26-03-2019

مواجهة سهلة للآترزوي وصدام اسكندنافي في ختام الجولة الثانية لتصفيات يورو 2020 … المانشافت يعود في المكان والتوقيت المناسبين

الثلاثاء, 26-03-2019

اللعبة الشعبية الأولى شهدت تحولات كبيرة وتسارعاً في تعديلاتها … بطولات كروية جديدة وأخرى نحو الزوال

الثلاثاء, 26-03-2019

هل تقام مباراة فاصلة بين الجزيرة والحرية؟ … جدل عقيم يلف الإجراءات واتحاد كرة القدم المتهم الوحيد

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock