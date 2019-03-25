شؤون محلية

افتتاح مبنى مجلس مدينة حمص الرئيس خلال 10 أيام

| حمص- نبال إبراهيم

الثلاثاء, 26-03-2019

كشف رئيس مجلس مدينة حمص عبد الله البواب لـ«الوطن» عن الانتهاء من التأهيل والترميم في المقر الرئيسي لمبنى مجلس مدينة حمص في مركز المدينة بكلفة إجمالية بلغت نحو500 مليون ليرة سورية على بند الخطة الإسعافية، مبيناً بأنه يتم العمل على استكمال أعمال التنظيفات وتجهيز الواجهات الزجاجية وتوريد الأثاث المكتبي والتجهيزات الفنية من مقاسم وحواسيب إضافة إلى عمليات الربط الشبكي، لافتا إلى أن جميع طوابق المبنى باتت شبه جاهزة وتعمل دوائر مجلس المدينة حاليا بنقل الأضابير والوثائق والثبوتيات إلى مقرات عملهم في المبنى الرئيسي على مراحل ليتم الانتهاء بشكل كامل من كل الأعمال ووضع المبنى بالخدمة وإعادة افتتاحه بشكل رسمي خلال مدة 10 أيام.
وبين البواب أن أعمال التأهيل والترميم في مركز إطفاء حي البياضة بشكل إسعافي انتهت وأنجزت بنسبة 100 بالمئة منذ يومين فقط بكلفة 16 مليون ليرة سورية، وحالياً المركز قيد الاستلام أصولا من الجهة المنفذة للأعمال وسيتم استثماره ووضعه بالخدمة فور تخديمه بالتيار الكهربائي ومن المتوقع أن ينطلق العمل فيه خلال الشهر القادم، مضيفا إن دائرة الأشغال بمجلس المدينة تعمل حالياً على إعادة تأهيل فوج الإطفاء في حي الوعر بشكل إسعافي على بند إعادة الإعمار بقيمة إجمالية 23 مليون ليرة سورية، حيث وصلت نسبة التنفيذ والانجاز حتى تاريخه إلى نحو 50 بالمئة وسيوضع بالخدمة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخه.
بدوره أوضح مدير الأشغال العامة بمجلس المدينة حيدر الوعري لـ«الوطن» أن المديرية تعمل حالياً على إعادة تأهيل جزء من المسلخ البلدي التابع لمجلس المدينة في حي الحصوية بقيمة 32 مليون ليرة سورية، لافتا إلى أن أعمال التأهيل تتضمن صالتين في المسلخ وقد وصلت نسبة الإنجاز فيهما حتى نسبة 40 بالمئة وسيتم الانتهاء من كامل الأعمال بالمسلخ خلال شهرين من تاريخه.
وبيّن الوعري أنه تم منذ أيام قليلة الانتهاء من كامل أعمال التأهيل والترميم في مبنى بلدية حي الوعر (حمص الجديدة) بقيمة مالية بلغت 5 ملايين ليرة سورية، وحالياً المبنى قيد الاستثمار وسيتم وضعه بالخدمة خلال الأيام القليلة القادمة، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً التعاقد على إعادة تأهيل مبنى مرآب مجلس مدينة حمص في حي الصناعة بقيمة 64 مليون ليرة سورية، وحالياً تمت المباشرة بالأعمال على أن تنتهي خلال مدة عقدية أقصاها 6 أشهر من تاريخه.

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